Кардинальні зміни у військовій освіті? Чи прирівняють курсантів до військових-контрактників

Прирівняти курсантів навчальних закладів до військовослужбовців-контрактників у мирний та воєнний час. Така петиція з’явилась на офіційному сайті президента України ще у березні. Читай у матеріалі, навіщо потрібне прирівняння курсантів та що це дасть.

Прирівняння курсантів до військових-контрактників: про петицію

Автор аргументує це тим, що зараз курсанти вищих навчальних закладів у статусі прирівнюються до строковиків. А от в умовах та грошовому забезпеченні — ні. А це впливає на те, що більшість випускників, майбутніх офіцерів, просто відмовляються далі працювати за фахом.

Юрій Гаврилишин на псевдо Мілан — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Тієї самої, що нині успішно виконує завдання в найгарячішій точці східного фронту. Каже: щоб військові підрозділи й надалі ефективно виконували завдання, в Україні потрібно докорінно змінити підхід до освіти офіцерів.

Усі пропозиції він виклав у петиції на сайті Президента. Одним з пунктів є підвищення грошового забезпечення на рівні з військовослужбовцями контрактної служби. Ми маємо курсантів, які чотири роки навчання прирівнюються до військових-строковиків, тому слід реформувати освіту офіцерів.

Офіцери нижніх ланок не бояться виявляти ініціативу, однак не завдяки навчанню, а через війну, — каже офіцер.

Він каже, що навчання майбутніх офіцерів зараз схоже на дитячий садок. Зрівняння курсантів з контрактниками може виправити ситуацію. До того ж курсанти отримають низку привілеїв, яких раніше не мали.

До таких відносяться можливість виходити у звільнення, отримувати пільги та допомогу, залишати частину на вихідні. Проходити лікування необов’язково у військових медичних закладах.

І головне: замість грошового забезпечення у 700 грн — можливість отримати гідну зарплату.

Воно має відповідати тому престижу майбутнього офіцера, до якого йдуть курсанти. Курсанти не є студентами, — пояснює Юрій Гаврилишин.

За словами мілітарних істориків, саме завдяки постійному розвитку офіцерського складу українці впродовж століть здобували державність. Тож нині вкрай важливо дати їм таку можливість.

Українська державність завжди базувалася на потужному офіцерському корпусі, від козацької старшини і до нині, — каже мілітарний історик Василь Павлов.

Представники влади профільних комітетів обіцяють ситуацію виправити. Вони пришвидшать процес, якщо петиція набере необідних 25 тис. голосів. Зараз до кінця збору не вистачає менше тисячі голосів.

Раніше ми розповідали, як це — бути сапером під час війни.

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