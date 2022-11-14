Биологически россияне — дикари: объяснение психотерапевта, почему враг так агрессивен

Существует ли объяснение человеческой агрессии? Однозначно да. Даже если речь идет о россиянах. Ведь мы понимаем, что кроме пропаганды на граждан РФ действует еще какая-то сила, постоянно питающая их злобу и ненависть к украинцам. Об этом психотерапевт Спартак Суббота побеседовал с журналистами 24.

По словам психотерапевта, все мы — родом из детства. Это означает, что основные элементы эмоционального интеллекта закладываются в человеке в детском возрасте. У россиян же с самого рождения не формируется так называемая программа свободы — это нормальный этап развития ребенка, когда он интересуется чем-то новым и формирует представление о собственной личности.

Ребенок с детства формирует в себе возможности, которые позволяют ему видеть мир по-другому. И есть такое понятие, как синаптический прунинг: когда определенные нейронные связи в мозге очень долго не используются, то они обрезаются, — объясняет эксперт.

Психология россиян

Чтобы лучше понимать, что такое синаптический прунинг, Спартак Суббота приводит простой пример: если перед европейцами поставить десять детей восточных народов — Китая или Японии — все эти дети покажутся нам одинаковыми. И наоборот: европейцы кажутся китайцам схожими между собой.

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— Этот пример показывает, что человек может потерять способность отличить этнические характеристики, теряет способность использовать программу свободы, не адаптируется к раздражителям.

Все это дети могут ощущать еще в утробе: фактическое большинство российских женщин не имеют должного питания, витаминов и находятся в постоянном стрессе. Такие дети рождаются более тревожными и менее критичными.

— К тому же российские народы до сих пор передают одну и ту же генетическую установку своим потомкам: тревожные и агрессивные лица у племени имели больше шансов выжить, чем другие, — убежден Спартак Суббота. — То есть россияне биологически — дикари, потому что живут по принципам, которые работали когда-то.

Этим же объясняется и тот факт, что россияне постоянно выбирают диктаторов. Ведь все они с рождения видят нищий мир, который очень трудно изменить. Поэтому идут по линии меньшего сопротивления, а всю ответственность перекладывают на кого-то “наверху”.

Поэтому и выбирают очередного диктатора — даже есть корреляция между смиренным поведением и выбором того человека, который будет травмировать тебя в семье или во власти. У россиян весь народ с психологической точки зрения рожден страдать всю жизнь, заключает эксперт.

Власти России намеренно ограничивают доступ граждан к информации: уже запретили ряд социальных сетей, а еще — планируют заблокировать YouTube. Читай об этом подробнее в нашем материале.

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