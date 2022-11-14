Біологічно росіяни — дикуни: пояснення психотерапевта, чому ворог такий агресивний

Чи існує пояснення людській агресії? Однозначно так. Навіть якщо йдеться про росіян. Адже ми розуміємо, що окрім пропаганди на громадян РФ діє ще якась сила, яка постійно живить їхню злість та ненависть до українців. Про це психотерапевт Спартак Суббота поговорив із журналістами 24.

За словами психотерапевта, усі ми — родом із дитинства. А це означає, що основні елементи емоційного інтелекту закладаються в людині у дитячому віці. У росіян же від самого їхнього народження не формується так звана “програма свободи” — це нормальний етап розвитку дитини, коли вона цікавиться чимось новим та формує уявлення про власну особистість.

Дитина змалечку формує в собі можливості, які дозволяють їй бачити світ по-іншому. І є таке поняття, як синаптичний прунінг: коли певні нейронні зв’язки у мозку дуже довго не використовуються, то вони обрізаються, — пояснює експерт.

Психологія росіян

Щоб краще розуміти, що таке синаптичний прунінг, Спартак Суббота наводить простий приклад. Якщо перед європейцями поставити десятьох дітей східних народів — Китаю чи Японії, — то всі ці діти здадуться нам однаковими. І навпаки: європейці здаються китайцям схожими між собою.

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— Цей приклад показує, що людина може втратити здатність відрізнити етнічні характеристики, втрачає здатність використовувати програму свободи, не адаптується до подразників.

Усе це діти можуть відчувати ще в утробі: фактична більшість російських жінок не мають належного харчування, вітамінів та перебувають у постійному стресі. Такі діти народжуються більш тривожними та менш критичними.

— До того ж російські народи й досі передають ту саму генетичну установку своїм нащадкам: тривожні та агресивні особи у племені мали більше шансів вижити, аніж інші, — переконаний Спартак Суббота. — Тобто росіяни біологічно — дикуни, бо живуть за принципами, які працювали колись.

Цим же пояснюється й той факт, що росіяни постійно обирають диктаторів. Адже всі вони від народження бачать злиденний світ, який дуже важко змінити. Тож ідуть лінією меншого спротиву, а всю відповідальність перекладають на когось “угорі”.

Тому й обирають чергового диктатора — навіть є кореляція між смиренною поведінкою та вибором тієї людини, яка травмуватиме тебе у сім’ї чи у владі. У росіян весь народ з погляду психології народжений страждати все життя, висновує експерт.

Влада Росії умисне обмежує доступ громадян до інформації: уже заборонили низку соціальних мереж, а ще — планують заблокувати YouTube. Читай про це детальніше у нашому матеріалі.

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