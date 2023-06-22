Обстреляли семью ракетами и уничтожили целый автопарк: подробности атаки по Запорожской области

Россияне не перестают терроризировать Украину и ее жителей. Каждый раз атаки пытаются забрать у нас что-то ценное: жилье, авто, бизнес или самое ценное — жизнь.

Запорожье и его окрестности обстреляли семью ракетами С-300. Две из них попали на территорию сельхозпредприятия, которое занималось переработкой семян подсолнечника.

В этот раз россияне разрушили автопарк частного предприятия. Обошлось без жертв, но экономический ущерб компании, которая производила и развозила подсолнечное масло — огромный.

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Теперь автопарка нет. Пострадали около 15 машин, некоторые не подлежат восстановлению.

Ущерб, нанесенный атакой врага, оценивают в сотни тысяч долларов. К примеру, $30 тыс. — стоимость только одной машины без кузова.

Вторая С-300 попала за ангар и тоже повредила технику. Как теперь будет работать компания, работники еще не знают.

Аграрии радуются, что обошлось без жертв и уверены, что со стороны россиян это настоящий экономический терроризм.

К сожалению, оккупанты способны разрушать гораздо больше. Так, враг уничтожил целый поселок фосфорными снарядами, от домов остались фундаменты. Подробности читай в материале.

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