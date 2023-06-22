Украина

Обстреляли семью ракетами и уничтожили целый автопарк: подробности атаки по Запорожской области

Андрей Почтев 22 июня 2023, 13:00
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