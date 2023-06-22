Обстріляли сімома ракетами й знищили цілий автопарк: подробиці атаки на Запоріжжя

Росіяни не припиняють тероризувати Україну та її жителів. Щоразу атаки намагаються забрати в нас щось цінне: житло, авто, бізнес чи найцінніше — життя.

Запоріжжя та його околиці обстріляли сімома ракетами С-300. Дві з них влучили на територію сільгосппідприємства, яке займалось переробленням насіння соняшнику.

Цього разу росіяни зруйнували автопарк приватного підприємства. Минулося без жертв, втім економічні збитки компанії, яка виробляла та розвозила соняшникову олію, шалені.

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Тепер автопарку не існує. Постраждало близько 15 машин, деякі не підлягають відновленню.

Збитки, які завдала атака ворога, слід рахувати сотнями тисяч доларів. Наприклад, $30 тис. — вартість лише однієї машини без кузова.

Друга С-300 потрапила за ангар й теж побила техніку. Як тепер працюватиме компанія, працівники ще не знають. Аграрії тішаться, що минулося без жертв, та певні, що з боку росіян це справжній економічний тероризм.

На жаль, окупанти здатні руйнувати набагато більше. Так, ворог знищив ціле селище фосфорними снарядами, від будинків залишилися фундаменти. Подробиці читай у матеріалі.

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