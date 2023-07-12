Украина

Страна в смартфоне, но не для своих героев. Родственники погибших военных не могут получить законные выплаты

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 12 июля 2023, 08:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні 12.07.2023 онлайн
Отбивают атаки на земле и держат оборону неба: карта боевых действий в Украине 12 июля в режиме онлайн
0:03:54
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Детские кроватки посреди руин. Жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированную деревню
0:03:10
Очне навчання в Одесі: чи підуть 1 вересня діти в школу
Детям точно хватит укрытий? Как Одесса готовится к новому учебному году
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Весь урожай погибнет? Аграрии Запорожской области остались без воды для полива
Смотреть больше

Последние видео
0:04:48
Виктория Андруша

Голос Виктории. Как одна история способна взбудоражить общество — рассказ учительницы о российском плену
Карта бойових дій в Україні 12.07.2023 онлайн
Отбивают атаки на земле и держат оборону неба: карта боевых действий в Украине 12 июля в режиме онлайн
0:10:21
Фонд Олени Пінчук
Помощь матерям и женщинам на передовой — присоединяйся к проекту Час настав
0:06:05
Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати
Страна в смартфоне, но не для своих героев. Родственники погибших военных не могут получить законные выплаты
0:03:54
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Детские кроватки посреди руин. Жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированную деревню
0:03:02
Відновлює житло родинам Нікополя, яке нищать росіяни
Превратила собственную свадьбу в аукцион. Как благотворительница отстраивает жилье для бабушек Никополя
Зеленський у литві
Украина защитит и свою, и вашу свободу! Мощное выступление Зеленского в Вильнюсе
0:03:10
Очне навчання в Одесі: чи підуть 1 вересня діти в школу
Детям точно хватит укрытий? Как Одесса готовится к новому учебному году
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Весь урожай погибнет? Аграрии Запорожской области остались без воды для полива
Карта бойових дій в Україні 11.07.2023 онлайн
Отличная работа ПВО и уничтоженный вражеский вертолет: карта боевых действий в Украине 11 июля в режиме онлайн
Больше видео
Фонд Олени Пінчук
Читать дальше
Помощь матерям и женщинам на передовой — присоединяйся к проекту Час настав
Чому до нас ніхто не приїздить? Люди самотужки відновлюють Благодатне
Читать дальше
Детские кроватки посреди руин. Жители Благодатного самостоятельно восстанавливают заминированную деревню

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь