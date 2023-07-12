Страна в смартфоне, но не для своих героев. Родственники погибших военных не могут получить законные выплаты

Длинные очереди и тысячи бумажек. Семьям погибших защитников приходится проходить настоящий бюрократический котел, чтобы получить от государства законную финансовую помощь. Некоторые ведут борьбу уже более года.

Доказывать в суде нередко приходится даже сам факт гибели защитника, когда его тело не удалось забрать с поля боя. Читай в нашем материале, как родственники погибших военных не могут получить законные выплаты и что этому мешает.

Родственники погибших военных не могут получить выплаты

Муж Татьяны, Константин Бодинчук, пошел на войну добровольцем в феврале этого года. Вступил в 24 бригаду и попал в ад войны — под Бахмут. Там в течение двух недель они с собратьями обороняли так называемую Дорогу жизни.

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Умоляла не идти, это его был выбор, его воля. Когда он звонил, обстрелы не стихали. Нельзя было расслышать, что он говорит, — рассказывает жена погибшего.

Во время одного из боев Константин получил смертельное ранение. На Татьяну свалилось не только горе, но и бюрократическая несправедливость. Они с мужем не были расписаны, хотя жили вместе более восьми лет. В документах он указал ее как жену.

В военкомате назвали таким термином — “предсмертная записка”. Там военные заполняют данные от рождения до состава семьи, — говорит Татьяна.

Однако по закону она — никто. Получить выплаты или социальные льготы не может, военкомат даже заявление отказался принимать. Женщина в отчаянии, говорит, именно муж кормил семью, как жить дальше — Татьяна не знает, ведь у нее еще и инвалидность.

Семья военного, погибшего в бою, имеет право на компенсацию в 15 млн грн. Эти средства поровну делят между ближайшими родственниками — родителями, несовершеннолетними детьми, а также мужем или женой (только официальными).

Адвокат Дмитрий Иовдий убежден, что этот список несправедливый. В Верховной Раде прошло первое чтение законопроекта, который должен расширить этот список — рассматривают возможность добавить к нему совершеннолетних детей, гражданских мужа или жену, даже брата или сестру, если они единственные родственники.

Добиваться справедливости Татьяна может уже, в суде, уверен адвокат. Правда, для этого нужно получить официальный отказ в выплате.

Подавать заявление через военкомат, ждать ответа Министерства обороны, а затем обжаловать отказ в административном суде, доказывать факт совместного проживания, — говорит адвокат.

Подтвердить факт совместного проживания могут свидетели, акт ОСМД, сельский совет. Для тех, кто имеет право на выплаты, Министерство обороны в этом году упростило процедуру. Следует подать заявление в ТЦК, справку о смерти, копию паспорта и кода, а также документы, подтверждающие родственную связь.

Справкой об обстоятельствах гибели должны заниматься подразделения ТЦК. Хотя иногда они возлагают это на родственников погибших. Родственники уже даже не верят, что однажды удастся собрать все документы.

Доказывать факт гибели родственникам приходится в суде. Ведь когда не удается забрать тело, военных считают пропавшими без вести, несмотря на свидетельства собратьев, что они погибли.

Украина — страна в смартфоне, но для семей героев, отдавших свою жизнь ради родины, она предлагает только бюрократический котел, пройдя который очень трудно не потерять веру в справедливость.

Раньше мы рассказывали, как родственники погибших военных могут получить выплаты.

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