Україна

Держава в смартфоні, але не для своїх героїв. Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 12 Липня 2023, 08:00

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