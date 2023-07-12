Держава в смартфоні, але не для своїх героїв. Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати

Довжелезні черги й тисячі папірців. Родинам загиблих захисників доводиться проходити справжній бюрократичний котел, щоб отримати від держави законну фінансову допомогу. Дехто веде боротьбу вже понад рік.

Доводити в суді нерідко доводиться навіть сам факт загибелі захисника, коли його тіло не вдалося забрати з поля бою. Читай у нашому матеріалі, як родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати та що цьому заважає.

Родичі загиблих військових не можуть отримати законні виплати

Чоловік Тетяни, Костянтин Бодинчук, пішов на війну добровольцем у лютому цього року. Вступив у 24 бригаду і потрапив у самісіньке пекло війни — під Бахмут. Там упродовж двох тижнів вони з побратимами обороняли так звану Дорогу життя.

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Благала не йти, це його був вибір, його воля. Коли він дзвонив, обстріли не стихали. Не можна було розчути, що він каже, — розповідає дружина загиблого.

Під час одного з боїв Костянтин дістав смертельне поранення. На Тетяну звалилося не лише горе, а й бюрократична несправедливість. Вони з чоловіком були офіційно неодружені, хоча жили разом понад вісім років. У документах він вказав її як дружину.

У військкоматі назвали таким терміном —“передсмертна записка”. Там військові заповнюють дані від народження до складу родини, — каже Тетяна.

Однак за законом вона — ніхто. Отримати виплати чи соціальні пільги не може, військкомат навіть заяву відмовився приймати. Жінка у відчаї, каже, саме чоловік годував сім’ю, як жити далі — Тетяна не знає, адже має ще й інвалідність.

Сім’я військового, який загинув у бою, має право на компенсацію у 15 млн грн. Ці кошти порівну ділять між найближчими родичами — батьками, неповнолітніми дітьми, а також чоловіком чи дружиною (лише офіційними).

Адвокат Дмитро Йовдій переконаний, цей список несправедливий. У Верховній Раді пройшло перше читання законопроекту, який має розширити цей список — розглядають додати до нього повнолітніх дітей, цивільних чоловіка чи дружину, ба навіть брата чи сестру, якщо вони єдині родичі.

Добиватися справедливості Тетяна може вже в суді, переконаний адвокат. Щоправда, для цього слід отримати офіційну відмову у виплаті.

Подавати заяву через військкомат, чекати відповіді Міністерства оборони, а потім оскаржувати відмову в адміністративному суді, доводити факт спільного проживання, — каже адвокат.

Підтвердити факт спільного проживання можуть свідки, акт ОСББ, сільська рада. Для тих, хто має право на виплату, цьогоріч Міністерство оборони спростило процедуру. Потрібно подати заяву до ТЦК, довідку про смерть, копію паспорта та коду, а також документи, які підтверджують родинний зв’язок.

Довідкою про обставини загибелі мають займатися підрозділи ТЦК. Хоча іноді вони покладають це на родичів загиблих. Родичі вже навіть не вірять, що одного разу вдасться зібрати всі документи.

Доводити факт загибелі родичам доводиться в суді. Адже коли не вдається забрати тіло, військових вважають зниклими безвісти, попри свідчення побратимів, що вони загинули.

Україна — держава в смартфоні, та для родин героїв, які віддали своє життя заради батьківщини, вона пропонує лише бюрократичний котел, пройшовши який дуже важко не втратити віру у справедливість.

Раніше ми розповідали, як родичі загиблих військових можуть отримати виплати.

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