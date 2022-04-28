Украина

Россия растоптала все! Новое обращение Зеленского к украинцам и миру

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 28 апреля 2022, 22:39
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Вечерние взрывы в Хмельницком, Фастове, Одессе и Черниговщине сегодня — последние новости и заявления
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