Россия растоптала все! Новое обращение Зеленского к украинцам и миру

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 64-го дня войны.

— Российская армия в Украине сознательно и без сомнений растоптала все, на чем был основан глобальный порядок после Второй мировой войны.

Устав ООН, международные конвенции и декларации, права людей и государств… Все, что должно гарантировать свободу и безопасность в мире, просто разрушено российскими агрессивными действиями.

Российские удары по Мариуполю не прекращались даже тогда, когда Генеральный секретарь ООН был на переговорах в Москве. И сегодня, сразу после завершения наших переговоров в Киеве, в город улетели российские ракеты. Пять ракет.

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И это много говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках русского управления унизить ООН и все, что Организация олицетворяет.

Следовательно, это требует соответствующей мощной реакции. Российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – еще раз свидетельствуют: еще нельзя расслабляться. Нельзя думать, что война уже заканчивается, — добавил президент.

Полное видео обращения Зеленского 28 апреля:

Напомним, Украину продолжают посещать главы демократических стран мира в знак поддержки и солидарности с нашей борьбой против варварской российской империи. Сегодня президент Владимир Зеленский приветствовал в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова.

Мы публиковали, о чем договорились Украина и Болгария.