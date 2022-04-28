Росія розтоптала все! Нове звернення Зеленського до українців та світу

Звернення Президента Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни.

– Російська армія в Україні свідомо й без жодних сумнівів розтоптала все, на чому був заснований глобальний порядок після Другої світової війни.

Статут ООН, міжнародні конвенції та декларації, права людей і держав… Усе те, що має гарантувати свободу й безпеку у світі, просто зруйноване російськими агресивними діями.

Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших переговорів у Києві, в місто полетіли російські ракети. П’ять ракет.

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Читати на тему Генсек ООН у Києві: що відомо про зустріч Гутерреша і Зеленського Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

І це багато говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН та все, що Організація уособлює.

А отже, це вимагає відповідної потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах – укотре засвідчують: ще не можна розслаблятися. Не можна думати, ніби війна вже закінчується, — додав президент.

Повне відео звернення Зеленського 28 квітня:

Нагадаємо, Україну продовжують відвідувати глави демократичних країн світу на знак підтримки та солідарності з нашою боротьбою проти варварської російської імперії. Сьогодні президент Володимир Зеленський вітав у Києві прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова.

Ми публікували, про що домовились Україна та Болгарія.