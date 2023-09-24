Россияне обстреливают Змеиный управляемыми авиабомбами — что известно

Российские военные усиливают обстрелы Юга Украины. Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о давлении оккупантов на сельскохозяйственные регионы Украины.

Также она поделилась информацией о ситуации в Черном море. Россияне обстреливают остров Змеиный управляемыми авиабомбами.

Оккупанты пытаются уничтожить гуманитарные коридоры для судов, которые долгое время заблокированы в портах Украины из-за российской агрессии.

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Ситуация в Южном регионе

По словам Гуменюк, ситуация в Южном регионе остается достаточно напряженной, потому что в Херсонской области есть линия фронта, где враг существенно атакует авиацией. Враг применяет управляемые авиабомбы, в последние дни враг активизировался, происходят очень мощные удары, бывают групповые налеты.

За сутки фиксируется 20 управляемых авиабомб в Бериславском и Херсонском районе.

Уничтожаются сельскохозяйственные угодья, бьют по местам хранения зерна. В Одесской и Николаевской областях враг использует чаще ракетное вооружение или ударные и разведывательные дроны, — рассказала руководитель пресс-центра.

По ее словам, активность врага на Юге сконцентрирована на промышленных и аграрно значимых направлениях.

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Ситуация в Черном море

Гуменюк подчеркнула, что ситуация в Черном море тоже остается напряженной. Враг также использует тактическую авиацию, продолжает сбрасывать управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный.

Вокруг острова сконцентрировано множество транспортных путей. Чтобы не развивался гуманитарный коридор, враг атакует эти направления, стимулируя дополнительную детонацию мин, находящихся в акватории Черного моря.

Оккупантам в Крыму все более неспокойно, они теряют флот и личный состав. Ранее мы рассказывали об ударе Украины по Черноморскому флоту РФ в Севастополе.

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