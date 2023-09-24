Украина

Россияне обстреливают Змеиный управляемыми авиабомбами — что известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 сентября 2023, 11:32
Ситуація на Півдні 24 вересня 2023: чому росіяни активізують атаки

Больше видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 24 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:18
Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров'я
Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье
0:03:56
Криваві бинти та потрощені домівки: як кияни пережили обстріл 21 вересня
Разбитые дома, испуганные дети и кровавые бинты. Последствия обстрелов Киева и области 21 сентября
0:04:38
Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
Смотреть больше

Последние видео
0:03:37
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS

Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS
0:05:19
Ситуація на Півдні 24 вересня 2023: чому росіяни активізують атаки
Россияне обстреливают Змеиный управляемыми авиабомбами — что известно
0:07:28
Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата
Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 24 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:39
Українські митці
Эти украинские художники покорили весь мир, а вы могли даже не знать их имена! Легенды искусства
0:06:00
Вижив попри сильну травму! Восьмирічний Ромчик продовжує реабілітацію
С такими травмами в Украине не выживают! История восьмилетнего Ромчика, которого спасли после ракетного удара
0:04:26
Харків. Сім'я Сівових
Почти год живут в подвале: почему жители Харькова не могут вернуться в свой дом
0:02:53
Пончо-трансформер для військових: як створюють унікальний винахід
Пончо-трансформер для военных, которое защитит от морозов: как делают уникальные накидки
0:03:43
Окупація Рубіжного: розповідь переселенки про пережите
Просыпаешься, а половина города уже в оккупации! История переселенки из Рубежного о пережитых ужасах
0:01:38
Повернулися в Україну, аби захистити свій дім: історії військових
Бросили спокойную жизнь, чтобы защитить дом. Истории людей, которые приехали из-за границы и стали военными
Больше видео
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS
Читать дальше
Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS
Скільки заробляють будівельники: секрети професії та оплата
Читать дальше
Тысячи долларов! Сколько зарабатывают строители в Украине и какие направления наиболее востребованы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь