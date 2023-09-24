Росіяни обстрілюють Зміїний керованими авіабомбами — що відомо

Російські військові посилюють обстріли Півдня України. Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про тиск окупантів на сільськогосподарські регіони України.

Також вона поділилась інформацією про ситуацію в Чорному морі. Росіяни обстрілюють острів Зміїний керованими авіабомбами.

Окупанти намагаються знищити гуманітарні коридори для суден, які довгий час були заблоковані в портах України через російську агресію.

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Ситуація у Південному регіоні

За словами Гуменюк, ситуація у Південному регіоні залишається досить напруженою, бо на Херсонщині є лінія фронту, де ворог суттєво атакує авіацією. Ворог застосовує керовані авіабомби, останніми днями ворог активізувався й відбуваються дуже потужні удари, групові нальоти.

Протягом доби фіксується 20 керованих авіабомб на Бериславщині та у Херсонському районі.

Знищуються сільськогосподарські угіддя, б’ють по місцях збереження збіжжя. На Одещині та Миколаївщині ворог використовує частіше ракетне озброєння чи ударні та розвідувальні дрони, — розповіла керівниця пресцентру.

За її словами, активність ворога на Півдні сконцентрована на промислових та аграрно значущих напрямах.

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Ситуація у Чорному морі

Гуменюк наголосила, що ситуація у Чорному морі також залишається напруженою. Ворог також використовує тактичну авіацію, продовжуючи скидання керованих авіабомб у напрямку острова Зміїний.

Навколо острова сконцентровано багато транспортних шляхів. Щоб не розвивався гуманітарний коридор, ворог атакує ці напрямки, стимулюючи додаткову детонацію мін, які є в акваторії Чорного моря.

Окупантам в Криму дедалі неспокійніше, вони втрачають флот та особовий склад. Раніше ми розповідали про удар України по Чорноморському флоту РФ у Севастополі.

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