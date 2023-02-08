От вражеских лодок остались только спасательные круги: какая ситуация в Черном море

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты правобережной Херсонской области. Также пытаются продвигать свои диверсионно-разведывательные группы, но корабельная группировка врага уменьшилась.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала Вадиму Карпьяку о ситуации в Черном море, обстрелах Юга, а также похищении украинских плавсредств.

О ситуации в Черном море

На юге Украины мощные штормы. Это влияет на всеобщую военную и боевую ситуацию. Корабельная группировка врага то увеличивается, то уменьшается. Сейчас она в критически малом состоянии. Ракетоносители заведены в пункты базирования, укрываются от шторма.

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В Азовском море тоже штормит, поэтому там нет кораблей на дежурстве. Освещение ситуации происходит в дистанционном режиме. Ветры не дают врагу возможность проводить полноценную воздушную разведку.

— Пользуясь природной паузой, мы отрабатываем боевые задания. Контрбатарейное противодействие продолжается.

К сожалению, враг продолжает обстреливать правобережные деоккупированные населенные пункты. Но наша контрбатарейная борьба достаточно мощная.

Нам удалось уничтожить малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения ДРГ (семь единиц) и повредить установки типа Град (две единицы), — сообщила Гуменюк.

О похищении украинских плавсредств

Плавсредства, уничтоженные украинскими военными, оккупанты похитили у жителей Херсонской области. Они небольшие и компактные, ведь местные жители использовали их, чтобы передвигаться по разным проливам на левом берегу области.

Российские военные использовали эти плавсредства, чтобы продвигать свои диверсионно-разведывательные группы. Однако ВСУ отработали по их скоплению. По словам Гуменюк, у оккупантов не осталось ничего, кроме спасательных кругов.

Цель враждебных ДРГ — противодействовать продвижению украинских военных и разместить свои наблюдательные пункты.

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