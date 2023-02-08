Від ворожих човнів лишилися лише рятувальні круги: яка ситуація у Чорному морі

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти правобережної Херсонщини. Також намагаються просувати свої диверсійно-розвідувальні групи, але корабельне угруповання ворога зменшилося.

Керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла Вадиму Карп’яку про ситуацію в Чорному морі, обстріли Півдня, а також викрадення українських плавзасобів.

Про ситуацію у Чорному морі

На Півдні України сильні шторми. Це впливає на загальну військову та бойову ситуацію. Корабельне угруповання ворога то збільшується, то зменшується. Зараз воно у критично малому стані. Ракетоносії заведені в пункти базування, ховаються від шторму.

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В Азовському морі теж штормить, тому там немає кораблів на чергуванні. Висвітлення ситуації відбувається у дистанційному режимі. Вітри не дають ворогу можливість проводити повноцінну повітряну розвідку.

— Користуючись природною паузою, ми відпрацьовуємо бойові завдання. Контрбатарейна протидія триває.

На жаль ворог продовжує обстрілювати правобережні деокуповані населені пункти. Але наша контрбатарейна боротьба досить потужна.

Нам вдалося знищити малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення ДРГ (сім одиниць) та пошкодити установки типу Град (дві одиниці), — повідомила Гуменюк.

Про викрадення українських плавзасобів

Плавзасоби, які знищили українські військові, окупанти викрали у жителів Херсонщини. Вони малі та компактні, адже місцеві жителі використовували їх, щоб пересуватися різними протоками на лівому березі області.

Російські військові використовували ці плавзасоби, щоб просувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Проте ЗСУ відпрацювали по їх скупченню. За словами Гуменюк, в окупантів не лишилося нічого, крім рятувальних кругів.

Мета ворожих ДРГ — протидіяти просуванню українських військових та розташувати свої спостережні пункти.

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