Украина

Бетонным джунглям — нет! Подробно о скандале по поводу нового градостроительного законопроекта

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 06 февраля 2023, 08:00

Больше видео
0:07:07
Бахмут
Это такая спецоперация была: как из Бахмута вывезли женщину на 8 месяце беременности
0:03:28
Таврійське
Кассетными боеприпасами по мирным людям! Поселок в Запорожской области под прицелом оккупантов
0:05:33
Село Русанів
Село, которое спасло Киев! Жители Русанова рассказали поразительную историю
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Последние видео
0:07:07
Бахмут

Это такая спецоперация была: как из Бахмута вывезли женщину на 8 месяце беременности
0:03:28
Таврійське
Кассетными боеприпасами по мирным людям! Поселок в Запорожской области под прицелом оккупантов
0:03:23
Як проходить робота ремонтної роти на нулі
От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны: как проходит работа ремонтной роты на нуле
0:06:36
Чому зчинився скандал щодо нового містобудівного законопроекту
Бетонным джунглям — нет! Подробно о скандале по поводу нового градостроительного законопроекта
0:05:33
Село Русанів
Село, которое спасло Киев! Жители Русанова рассказали поразительную историю
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:05:23
Як виживають старовіри під обстрілами у Харківській області
Жизнь на грани: как выживают староверы под обстрелами в Харьковской области
0:02:53
Суд над військовими злочинцями
Кровавых рук не скрыть! Как мир накажет россиян за войну в Украине
0:05:08
В Україну змогли повернути 16 незаконно вивезених дітей
Еще 16 маленьких украинцев дома! Как Украина смогла вернуть детей из России и оккупированных территорий
0:03:50
Як українці відкрили традиційний ресторан у Лондоні
Молекулярный борщ покоряет Лондон! Как украинцы открыли аутентичный ресторан в Британии
Больше видео
Як проходить робота ремонтної роти на нулі
Читать дальше
От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны: как проходит работа ремонтной роты на нуле
Село Русанів
Читать дальше
Село, которое спасло Киев! Жители Русанова рассказали поразительную историю

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь