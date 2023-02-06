Бетонным джунглям — нет! Подробно о скандале по поводу нового градостроительного законопроекта

Уничтоженные россиянами украинские города ждет масштабное послевоенное восстановление. А перед этим мы имеем шанс наконец-то осознать предыдущие ошибки — незаконных и хаотических застроек.

А также это хорошая возможность сделать наши города комфортными, привлекательными, инфраструктурно продуманными по примеру тех, которыми восхищаемся за границей. Помочь в этом должна была бы градостроительная реформа, за нее уже проголосовали в парламенте в декабре.

Но документ 5655 вызвал волну критики — городские и сельские головы, архитекторы, общественность подписали петицию с требованием ветировать документ. Мол, изменения на руку застройщикам, а не нашим городам.

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За десятки лет город оброс коррупцией, а областные центры превратились в бетонные джунгли, где нет места комфортным школам, садам, паркам. Вместо этого были уничтожены исторические здания в угоду новым офисам или ТРЦ, появились высотные монстры, ужасные перестройки или огромные недостройки, тысячи обманутых инвесторов.

Поэтому парламент принялся за градостроительную реформу, которую еще разрабатывали до полномасштабной войны. Инициатор изменений Елена Шуляк говорит, что проект должен уничтожить коррупционные схемы и создать прозрачный цифровизированный бизнес.

Для этого стремятся все документы занести в единую государственную цифровизированную систему строительства, которая уже работает. Своеобразная Дія в области строительства должна позволить проверить законность объектов онлайн.

Но если тотальную цифровизацию украинцы приветствуют, эти изменения — раскритиковали. Против выступила Ассоциация городов, 40 городских и сельских голов, руководители Киева, Львова, Днепра, Винницы, Национальный союз архитекторов.

При помощи петиции призвали президента закон ветировать. Мол, есть существенные риски в новой системе контроля за строительством. Реформа вводит возможность частного контроля, то есть заказчик строительства может выбрать, кто будет следить за объектом — город или частник.

И выбор очевиден, говорят в Ассоциации городов. Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан говорит, что один бизнес будет контролировать другой, поскольку у него всегда главная цель — зарабатывать деньги.

А городские головы жалуются, что реформа не дает им полномочий качественно контролировать строительство в своем городе. Чтобы они могли мониторить все объекты в системе онлайн, выявлять нарушения в документах.

Однако зайти на стройплощадку и проверить, что на самом деле там возводят, не смогут. А все решения по нарушителям и их ответственности будет принимать градостроительная палата, которую создадут при Минрегионе.

Городские власти должны стоять в стороне и смотреть, что где-то там делается, — говорит городской голова Львова Андрей Садовый.

Автор реформы наоборот говорит, что местные власти теперь будут нести ответственность за все, что в них строится. Но добавляет, что городские головы просто не хотят кардинальных перемен.

Мы считаем, что если бизнес строит честно и без нарушений, то к нему с проверками никто не должен заходить.

Также Елена Шуляк говорит, что если нарушение будет обнаружено, то можно будет заходить с проверками и при необходимости демонтировать, а также привлечь к уголовной ответственности.

По мнению движения Честно, реформа не усиливает роль общественности. Несмотря на то, что именно общественные активисты и жители борются с самовольной застройкой.

Парламентский аналитик движения Честно Виктория Олейник говорит, что общественный сектор может по-прежнему только митинговать и обращаться в органы местного самоуправления с предложениями, рекомендациями.

Однако органы местного самоуправления теперь не смогут делать все то, что раньше. Теперь могут появиться частные контролеры, к которым тяжело достучаться.

Если против законопроекта выступают все, кроме застройщиков, то возникает вопрос — для кого этот законопроект написан.

В архитектурной палате подчеркивают, что реформы следует начинать с разработки качественных генеральных планов городов. Государство должно выделить средства на разработку качественной градостроительной документации, как это было сделано в Великобритании после Второй мировой войны.

А пока президент принятый законопроект до сих пор не подписал, хотя должен был сделать это еще в начале января. На петицию тоже пока ответа нет. Так что как инициаторы реформы, так и ее противники ждут решения Владимира Зеленского.

Украинцы сейчас мечтают об одном — победить врага и начать восстановление страны. Однако с каждым днем все чаще поднимается вопрос, нужно ли ждать, чтобы начать отстраивать Украину. Читай, что нужно изменить в украинском градостроительстве и какую роль в нем играют женщины.

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