Бетонним джунглям — ні! Чому зчинився скандал щодо нового містобудівного законопроекту

Понищені росіянами українські міста чекає масштабна повоєнна відбудова. А перед цим ми маємо шанс нарешті усвідомити попередні помилки — незаконних та хаотичних забудов.

А також це гарна можливість зробити наші міста комфортними, привабливими, інфраструктурно продуманими за прикладом тих, якими захоплюємося за кордоном. Допомогти в цьому мала б містобудівна реформа, за неї вже проголосували у парламенті в грудні.

Але документ 5655 спричинив хвилю критики — міські та сільські голови, архітектори, громадськість написали петицію з вимогою ветувати документ. Мовляв, зміни на руку забудовникам, а не нашим містам.

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За десятки років місто обросло корупцією, а обласні центри перетворилися на бетонні джунглі, де немає місця комфортним школам, садкам, паркам. Натомість, отримало знищення історичних будівель під нові офіси чи ТРЦ, висотні монстри, жахливі перебудови чи величезні недобудови, тисячі ошуканих інвесторів.

Тож парламент взявся за містобудівну реформу, яку ще розробляли до повномасштабної війни. Ініціаторка змін Олена Шуляк каже, що хочуть знищити корупційні схеми та створити прозорий цифровізований бізнес.

Для цього прагнуть усі документи занести в єдину державну цифровізовану систему будівництва, яка вже працює. Своєрідна Дія у будівництві має дозволити перевірити законність об’єктів онлайн.

Та якщо тотальну цифровізацію українці вітають, то ці зміни розкритикували. Проти виступила Асоціація міст, 40 міських та сільських голів, очільники Києва, Львова, Дніпра, Вінниці, Національна спілка архітекторів Громада.

Через петицію закликали президента закон ветувати. Мовляв, є суттєві ризики у новій системі контролю за будівництвом. Реформа запроваджує можливість приватного контролю, тобто замовник будівництва може вибрати, хто буде стежити за об’єктом — місто чи приватник.

І вибір очевидний, кажуть в Асоціації міст. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан говорить, що один бізнес контролюватиме інший, оскільки у нього завжди головна мета — заробляти кошти.

А ще міські голови скаржаться, що реформа не дає їм повноважень якісно контролювати будівництво у своєму місті. Так вони обов’язково матимуть моніторити усі об’єкти онлайн у системі, виявляти порушення в документах.

Однак начебто зайти на будмайданчик та перевірити, що насправді там зводять, не зможуть. А всі рішення щодо порушників та їхньої відповідальності буде ухвалювати Містобудівна палата, яку створять при Мінрегіоні.

Міські влади мають стояти збоку та дивитися, що десь там робиться, — говорить міський голова Львова Андрій Садовий.

Авторка реформи навпаки каже, що місцева влада тепер нестиме відповідальність за все, що в них будується. Та додає, що міські голови просто не хочуть кардинальних змін.

Ми вважаємо, що якщо бізнес будує чесно і без порушень, то до нього на перевірки ніхто не має заходити.

Також Олена Шуляк говорить, що якщо порушення буде виявлено, то можна буде заходити з перевірками та за потреби демонтувати, а також притягати до кримінальної відповідальності.

На думку руху Чесно, реформа не посилює роль громадськості. Попри те, що часто саме громадські активісти та мешканці борються із самовільною забудовою.

Парламентська аналітикиня руху Чесно Вікторія Олійник говорить, що громадський сектор може як і раніше лише мітингувати та звертатись до органів місцевого самоврядування з пропозиціями, рекомендаціями.

Проте органи місцевого самоврядування тепер не зможуть робити все те, що й раніше. Тепер можуть з’явитись приватні контролери, до яких тяжко достукатись.

Якщо проти законопроекту виступають всі, крім забудовників, то постає питання, для кого цей законопроект написаний.

В архітектурній палаті наголошують, що реформи слід починати з розробки якісних генеральних планів міст. Держава мала б виділити кошти на розробку якісної містобудівної документації, як це було зроблено у Великій Британії після Другої світової війни.

А поки президент ухвалений законопроект досі не підписав, хоча мав зробити це ще на початку січня. На петицію теж поки відповіді немає. Тож як ініціатори реформи, так і її противники чекають на рішення Володимира Зеленського.

Українці зараз мріють про одне — перемогти ворога та розпочати відбудову країни. Проте з кожним днем усе частіше порушується питання, а чи потрібно чекати, щоб розпочати відбудовувати Україну. Читай, що потрібно змінити в українському містобудуванні та яку роль у цьому відіграють жінки.

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