Страна нуждается в медиках! Как государство поощряет специалистов работать в Украине

Трудовая миграция, нехватка молодых специалистов и нехватка врачей на деоккупированных территориях — такие вызовы предстали перед украинской системой здравоохранения во время войны.

Самая большая — именно кадровая проблема. Ведь часть медиков ушла на фронт, а часть — уехала за границу.

Впрочем, Минздрав уже пытается решать этот вопрос: закупают служебное жилье, обещают льготное кредитование и обеспечение полным социальным пакетом.

Молодым специалистам и студентам проводят экскурсии, приглашают на работу. Ведь только в Одесской области не хватает полторы тысячи медиков.

Больше всего Украина нуждается в семейных врачах и специалистах неотложной помощи.

Именно последние специалисты чаще всего отправляются на деоккупированную территорию. Медики, которые уже ездили в Херсонскую область, говорят: там оккупанты оставили руины, так что бригады и реанимобили были здесь необходимы. За восемь месяцев без врачей такие “поликлиники на колесах” спасали жизнь мирным жителям.

Однако война нуждается в новых специалистах. К примеру, врачей физиотерапии и протезистов.

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