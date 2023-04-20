Страна нуждается в медиках! Как государство поощряет специалистов работать в Украине

Трудовая миграция, нехватка молодых специалистов и нехватка врачей на деоккупированных территориях — такие вызовы предстали перед украинской системой здравоохранения во время войны.
Самая большая — именно кадровая проблема. Ведь часть медиков ушла на фронт, а часть — уехала за границу.
Впрочем, Минздрав уже пытается решать этот вопрос: закупают служебное жилье, обещают льготное кредитование и обеспечение полным социальным пакетом.
Молодым специалистам и студентам проводят экскурсии, приглашают на работу. Ведь только в Одесской области не хватает полторы тысячи медиков.
Больше всего Украина нуждается в семейных врачах и специалистах неотложной помощи.
Больше всего Украина нуждается в семейных врачах и специалистах неотложной помощи.
Именно последние специалисты чаще всего отправляются на деоккупированную территорию. Медики, которые уже ездили в Херсонскую область, говорят: там оккупанты оставили руины, так что бригады и реанимобили были здесь необходимы. За восемь месяцев без врачей такие “поликлиники на колесах” спасали жизнь мирным жителям.
Однако война нуждается в новых специалистах. К примеру, врачей физиотерапии и протезистов.
Как работала больница под обстрелами в Николаеве, мы рассказывали тебе в другом материале.
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