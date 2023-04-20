Країна потребує медиків! Як держава заохочує спеціалістів працювати в Україні

Трудова міграція, брак молодих фахівців та нестача лікарів на деокупованих територіях — такі виклики постали перед українською системою охорони здоров’я у часи великої війни.

Найбільша — саме кадрова проблема. Адже частина медиків пішла на фронт, а частина — виїхала за кордон.

Втім, МОЗ це вже намагається вирішувати: закуповують службове житло, обіцяють пільгове кредитування та забезпечення повним соціальним пакетом.

Молодим фахівцям та студентам проводять екскурсії, запрошують на роботу. Адже тільки в Одеській області бракує півтори тисячі медиків.

Найбільше Україна потребує сімейних лікарів та фахівців невідкладної допомоги.

Саме останніх фахівців найчастіше відправляють на деокуповану територію. Медики, які вже їздили на Херсонщину, кажуть: там окупанти зоставили руїни, тож бригади та реанімобілі були тут необхідними. За вісім місяців без лікарів такі “поліклініки на колесах” рятували життя мирним мешканцям.

Проте війна потребує нових фахівців. Наприклад, лікарів фізіотерапії та протезистів.

Читати на тему Медики безкоштовно реабілітують військових на Прикарпатті та розвивають медицину в Україні Допомоги потребує кожен! Як самовіддані медики реабілітують військових на Прикарпатті.

Як працювала лікарня під обстрілами у Миколаєві, ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!