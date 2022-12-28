Украина

Свет, на который собирал весь мир: в амбулаториях Ирпеня установили солнечные электростанции

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 28 декабря 2022, 20:00

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