Свет, на который собирал весь мир: в амбулаториях Ирпеня установили солнечные электростанции

Две амбулатории в Ирпене получили мобильные солнечные электростанции, которые помогут автономно работать при отключении электроэнергии.
Здесь установлено восемь аккумуляторов. Когда выключается электроэнергия, то дом и амбулатория потребляют из этого павербанка, — рассказывает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.
Здесь установлено восемь аккумуляторов. Когда выключается электроэнергия, то дом и амбулатория потребляют из этого павербанка, — рассказывает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.
Эта амбулатория обслуживает 10 тыс. человек. Здесь принимают восемь врачей. Электроэнергия необходима прежде всего для освещения и работы компьютеров.
В конце января такие же станции получат еще две амбулатории в Бучанском районе, позже в Херсоне, в областной больнице.
Проект запустили совместно Всемирная и Украинская ветроэнергетическая ассоциация. Деньги донатили люди со всего мира.
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