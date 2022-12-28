Свет, на который собирал весь мир: в амбулаториях Ирпеня установили солнечные электростанции

Две амбулатории в Ирпене получили мобильные солнечные электростанции, которые помогут автономно работать при отключении электроэнергии.

Здесь установлено восемь аккумуляторов. Когда выключается электроэнергия, то дом и амбулатория потребляют из этого павербанка, — рассказывает председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Эта амбулатория обслуживает 10 тыс. человек. Здесь принимают восемь врачей. Электроэнергия необходима прежде всего для освещения и работы компьютеров.

В конце января такие же станции получат еще две амбулатории в Бучанском районе, позже в Херсоне, в областной больнице.

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