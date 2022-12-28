Світло, на яке збирав увесь світ: в амбулаторіях Ірпеня встановили сонячні електростанції

Дві амбулаторії в Ірпені отримали мобільні сонячні електростанції, які допоможуть автономно працювати під час відключень електроенергії.

Тут встановлено вісім акумуляторів. Коли вимикається електроенергія, то будинок та амбулаторія споживають з цього повербанку, — розповідає голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Ця амбулаторія обслуговує 10 тис. людей. Тут приймають вісім лікарів. Електроенергія потрібна передусім для освітлення та роботи комп’ютерів.

Наприкінці січня такі ж станції отримають ще дві амбулаторії в Бучанському районі, пізніше у Херсоні, в обласній лікарні.

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Проект запустили спільно Всесвітня та Українська вітроенергетичні асоціації. Гроші донатили люди з усього світу.

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