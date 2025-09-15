“Держите п**ра, он ребят зарезал”: как ловили убийцу школьников в Винницкой области

На днях Украину всколыхнула новость о жестоком убийстве двух учеников прямо на глазах у прохожих. Событие произошло в городе Шаргород Винницкой области. В преступлении подозревают бывшего учителя английского.

Обе жертвы скончались на месте еще до прибытия медиков. По данным следствия, подозреваемый знал жертв лично и преследовал ребят в день убийства. В эфире телемарафона разобрались, что могло послужить причиной трагедии.

Убийство школьников в Шаргороде: детали

15-летний Николай Билык и 16-летний Владислав Бевз были убиты утром 10 сентября. Подозреваемым в убийстве стал 23-летний бывший учитель гимназии из соседнего села.

Николай и Владислав утром ехали из своего родного села Капустин в школу. В автобусе был и их бывший учитель, и по словам свидетелей, он еще в транспорте начал приставать к ребятам и угрожал им.

Ученики вышли из автобуса и шли по улице в сторону местной больницы, и вдруг их бывший учитель набросился на них с ножом.

Николай, владелец дома, возле которого все произошло, говорит, что был во дворе, когда услышал крик женщины. Сразу выбежал на улицу и увидел двух окровавленных подростков.

— На тротуаре лежал паренек без признаков жизни, а другой на проезжей части еще бился в конвульсиях. Я увидел, что артерия была перерезана.

В нескольких метрах от места преступления Николай увидел убегающего мужчину. Полиция задержала его через час, в поле в пяти километрах от места трагедии.

Что известно о подозреваемом

Подозреваемый — 23-летний житель соседнего села Пасынки. Он бывший учитель одного из ребят, который учился в гимназии в другом селе Копистирин.

Предварительно известно, что у него раньше уже был конфликт со школьником. Именно из-за этого конфликта в марте учителя уволили.

— Он пришел на должность учителя английского языка в октябре прошлого года. И уже в апреле мы его уволили, потому что возникали какие-то недоразумения с учениками, — говорит городской голова Шаргорода Владимир Барецкий.

Свидетельство матери подозреваемого

Журналисты связались с мамой подозреваемого. По словам женщины, конфликт между ее сыном-учителем и Николаем Билыком начался после того, как педагог на уроке сделал замечание за плохое поведение младшему брату убитого.

Женщина утверждает, что после этого Билык начал писать учителю сообщения с угрозами. Однажды между учителем и Николаем произошел конфликт в школе, во время которого учитель схватил за локоть Билыка. После этого мама ученика написала заявление в полицию на учителя, а он — заявление на увольнение.

— И этот Билык перед всеми ребятами подходит к моему сыну Алексею, а он выше был на голову моему сыну, и грудью его толкает. Он (учитель — ред.) его взял за руку, согнул и говорит: “Не веди себя так, это нехорошо”. И он подержал его немного и отпустил.

Второй убитый парень, Владислав Бевз, ученик 11 класса Шаргородского лицея. Николай Билык перевелся из школы в Капустине в это заведение. Оба были друзьями из одного села.

По словам матери подозреваемого, Бевз систематически издевался над ее младшим сыном, братом подозреваемым, в частности, за день перед убийством. Они знали, что это младший брат бывшего учителя, с которым раньше возник конфликт, убеждает женщина.

Влад Бевз начал избивать моего сына по голове. Так били по голове, что он плакал, а они продолжали — били, смеялись и снимали.

Комментарии лицея и ребят

В лицее буллинг со стороны старшеклассников отрицают. Убитых характеризуют как неконфликтных ребят, особенно Владислава Бевза.

— Прекрасный, толерантный, постоянно улыбающийся, жизнерадостный парень, занимался спортом, в частности боксом. Помогал бабушке. Никто к нам с заявлениями (о буллинге — ред.), ни родители, ни ученики, ни классный руководитель, не обращались, — говорит директор Шаргородского лицея №2 Сергей Иванец.

Соседка семьи Билыков, Ольга, обвинения в издевательствах также отрицает.

Это неправда. И как он мог кого-то буллить, если этот ребенок только перешел в лицей? Он даже не знал этого мальчика.

О подозреваемом женщина отзывается отрицательно. Говорит, что был замкнут и ни с кем не общался, был отшельником.

— Я думаю, что просто учитель сам по себе неадекватен. Он с агрессией относился ко всем детям, избивал, обижал. Даже младшие детишки его боялись. Он вел себя агрессивно, ругался.

Бывшему учителю уже избрали меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Свою вину он признает частично. Мужчине назначена медицинско-психологическая экспертиза. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит пожизненное заключение.

