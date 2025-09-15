“Тримайте п**ра, він хлопців зарізав”: як ловили вбивцю школярів на Вінниччині

Днями Україну сколихнула новина про жорстоке вбивство двох учнів просто на очах у перехожих. Подія відбулася в місті Шаргород на Вінниччині. У злочині підозрюють колишнього вчителя англійської мови.

Обидві жертви померли на місці ще до прибуття медиків. За даними слідства, підозрюваний знав жертв особисто і переслідував хлопців у день вбивства. В ефірі телемарафону розібралися, що могло стати причиною трагедії.

Вбивство школярів у Шаргороді: деталі

15-річний Микола Білик та 16-річний Владислав Бевз були вбиті вранці 10 вересня. Підозрюваним у вбивстві став 23-річний колишній вчитель гімназії з сусіднього села.

Микола та Владислав вранці їхали зі свого рідного села Капустин до школи. В автобусі був і їхній колишній вчитель, і за словами свідків, він ще в транспорті почав чіплятись до хлопців та погрожував їм.

Учні вийшли з автобуса і йшли вулицею у бік місцевої лікарні, аж раптом їхній колишній вчитель накинувся на них з ножем.

Пан Микола, власник будинку, біля якого все сталося, каже, що був на подвір’ї, коли почув крик жінки. Одразу вибіг на вулицю і побачив двох закривавлених підлітків.

— На тротуарі лежав хлопчина без ознак життя, а інший на проїжджій частині ще бився в конвульсіях. Я побачив, що артерія була перерізана.

За кілька метрів від місця злочину Микола побачив чоловіка, який тікав.

— Він біг, і я за ним біг. Далі був ринок. Біля воріт якраз його наздогнали. А в нього був тесак. Кажу: “Тримайте п**ра, він хлопців зарізав”. Ніхто ніяк не прореагував.

Поліція затримала його за годину, у полі за п’ять км від місця трагедії.

Що відомо про підозрюваного

Підозрюваний — 23-річний житель сусіднього села Пасинки. Він колишній учитель одного з хлопців, який вчився в гімназії в іншому селі Копистирин.

Попередньо відомо, що в нього раніше уже був конфлікт зі школярем. Саме через цей конфлікт у березні вчителя звільнили.

— Він прийшов на посаду вчителя англійської мови торік у жовтні. І вже у квітні ми його звільнили, тому що виникали якісь непорозуміння з учнями, — каже міський голова Шаргорода Володимир Барецький.

Читати на тему Моторошне вбивство дітей на Вінниччині: поліція затримала молодого вчителя

Свідчення матері підозрюваного

Журналісти зв’язалися з мамою підозрюваного. За словами жінки, конфлікт між її сином-вчителем та Миколою Біликом розпочався після того, як педагог під час уроку зробив зауваження за погану поведінку молодшому брату вбитого.

Жінка стверджує, що після того Білик почав писати вчителю повідомлення з погрозами. Одного разу між вчителем та Миколою стався конфлікт у школі, під час якого вчитель схопив за лікоть Білика. Після цього мама учня написала заяву в поліцію на вчителя, а він — заяву на звільнення.

— І цей Білик перед всіма хлопцями підходить до мого сина Олексія, а він вище був на голову за мого сина, і грудьми його пхає. Він (вчитель — ред.) його взяв за руку, зігнув і каже: “Не поводься так, це негарно”. І він потримав його трошки й відпустив.

Другий вбитий хлопець, Владислав Бевз, учень 11 класу Шаргородського ліцею. Микола Білик перевівся зі школи у Капустині до цього закладу. Обидва були друзями з одного села.

За словами матері підозрюваного, Бевз систематично знущався з її молодшого сина, брата підозрюваного, зокрема, за день перед вбивством. Вони знали, що це молодший брат колишнього вчителя, з яким раніше виник конфлікт, переконує жінка.

Влад Бевз почав бити мого сина по голові. Так лупасили по голові, що він плакав, а вони продовжували — били, сміялися і знімали.

Коментарі ліцею та сусідів хлопців

У ліцеї булінг з боку старшокласників заперечують. Вбитих характеризують як неконфліктних хлопців, особливо Владислава Бевза.

— Чудовий, толерантний, постійно усміхнений, життєрадісний хлопець, займався спортом, зокрема боксом. Допомагав бабусі. Ніхто до нас із заявами (про булінг — ред.), ні батьки, ні учні, ні класний керівник, не зверталися, — говорить директор Шаргородського ліцею №2 Сергій Іванець.

Сусідка родини Біликів, пані Ольга, звинувачення у знущаннях також заперечує.

Це неправда. І як він міг когось булити, якщо ця дитина тільки перейшла в ліцей? Він навіть не знав того хлопчика.

Про підозрюваного жінка відгукується негативно. Каже, що був замкнутим і ні з ким не спілкувався, був відлюдником.

— Я думаю, що просто вчитель сам по собі неадекватний. Він з агресією ставився до всіх дітей, бив, ображав. Навіть молодші дітки його боялися. Він поводився агресивно, сварився.

Колишньому вчителю вже обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Свою провину він визнає частково. Чоловіку призначено медично-психологічну експертизу. Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує довічне ув’язнення.

