Удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале – обращение Зеленского 8 апреля

Проходит день, проходит ночь, а оккупанты так и не могут осознать своего поражения. В завершение 44-го дня борьбы против российских террористов президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам и миру.

Каждый, кто причастен к совершению военного преступления посредством удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, будет привлечен к ответственности.

Главные тезисы по обращению Зеленского 8 апреля:

Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали вину России.

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Сначала одни российские пропагандисты призывали, кто планировал эвакуироваться из Донбасса не прибегать к железнодорожному транспортому. А позже агентство РИА-Новости опубликовало новость, что по Краматорску был нанесен удар еще тогда, когда ракеты были в воздухе.

Как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно состоится.

Говорил сегодня об этом с представителями Евросоюза, прибывшими в Киев. С президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

В течение дня Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен посетили Бучу и увидели последствия оккупации, сколько людей убили российские военные.

Благодарен госпоже Президенту Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании совместной следственной группы для установления полной правды о совершенном российскими оккупантами и привлечении к ответственности всех виновных.

Благодарен также и за финансовую поддержку – миллиард евро на оружие. Плюс сегодня мы договорились еще о 500 миллионах евро на оборонные нужды.

Провел переговоры с премьер-министром Словакии. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и другую поддержку. За теплоту словацких сердец к украинцам и украинкам.

Говорили также с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить Россию к миру. Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Нужно еще усилить давление на Россию.

Нужно ввести полное энергетическое эмбарго – на нефть, газ. А также полностью отключить от глобальной финансовой системы российские банки. Не отдельные из них, а всю банковскую систему России.

Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к российскому государству.

Обратился сегодня к парламенту и народу Финляндии. Призвал финских политиков делать все для помощи Украине и напомнил, что лучший способ остановить тиранию и защитить свободу – это предоставить нам необходимое вооружение.

Война России против нашего народа может завершиться победой свободы гораздо быстрее, чем многие в мире думают, если Украина просто получит то оружие, перечень которого мы предоставили.

Уверен, что победа Украины – это только вопрос времени. И я сделаю все, чтобы это время сокращалось.

Сегодня мы получили вопросник, ответы на который будут основой для подготовки вывода Еврокомиссии касательно готовности Украины к переговорам о членстве в ЕС.

Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Далее – вывод Еврокомиссии, который будет подготовлен в ближайшие несколько месяцев, а также решения государств-членов и переговоры о вступлении.

Я убежден в нашем успехе на этом пути. Мы наконец-то вплотную приблизились к реализации нашей давней цели.

Украина будет одной из равных в нашем общем европейском доме. Украина станет членом Европейского Союза. Мирным, суверенным, восстановленным государством.

Смотрите полное обращение Зеленского 8 апреля в видео.

Напомним, недавно состоялся предметный разговор между Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским. Читай о главных заявлениях политиков на пресс-конференции.