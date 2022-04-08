Удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі – звернення Зеленського 8 квітня

Минає день, минає ніч, а окупанти так і не можуть усвідомити своєї поразки. На завершення 44-го дня боротьби проти російських терористів президент України Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців та світу.

Кожен, хто причетний до скоєння воєнного злочину у вигляді удару по залізничному вокзалу в Краматорську, буде притягнутий до відповідальності.

Головні тези зі звернення Зеленського 8 квітня:

Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії.

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Спочатку одні російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом. А пізніше агенція РИА-Новости опублікувала новину, що по Краматорську був завданий удар ще тоді, коли ракети були в повітрі.

Як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов’язково відбудеться.

Говорив сьогодні про це з представниками Євросоюзу, які прибули в Київ. З Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

Протягом дня Жозеп Боррель та Урсула фон дер Ляєн відвідали Бучу й на власні очі побачили наслідки окупації, скільки людей вбили російські військові.

Вдячний пані Президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами та притягнення до відповідальності всіх винних.

Вдячний також і за фінансову підтримку – мільярд євро на зброю. Плюс сьогодні ми домовилися ще про 500 мільйонів євро на оборонні потреби.

Провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини. Подякував за безпрецедентну оборонну та іншу підтримку. За теплоту словацьких сердець до українців і українок.

Говорили також із представниками Євросоюзу про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру. Зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Потрібно ще посилити тиск на Росію.

Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго – на нафту, на газ. А також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всю банківську систему Росії.

Вважаю неправильною ту м’якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави.

Звернувся сьогодні до парламенту й народу Фінляндії. Закликав фінських політиків робити все для допомоги Україні та нагадав про те, що найкращий спосіб зупинити тиранію й захистити свободу – це надати нам необхідне озброєння.

Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто у світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали.

Впевнений, що перемога України – це тільки питання часу. І я зроблю все, щоб цей час скорочувався.

Сьогодні ми отримали запитальник, відповіді на який будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів про членство в ЄС.

Відповіді наш Уряд підготує якісно й дуже швидко. Далі – висновок Єврокомісії, який буде підготовлений протягом найближчих декількох місяців, а також рішення держав-членів та переговори про вступ.

Я переконаний в нашому успіху на цьому шляху. Ми нарешті впритул наблизились до реалізації нашої давньої мети.

Україна буде однією серед рівних у нашому спільному європейському домі. Україна буде членом Європейського Союзу. Мирною, суверенною, відбудованою державою.

Дивіться повне звернення Зеленського 8 квітня у відео.

Нагадаємо, нещодавно відбулась предметна розмова між Урсулою фон дер Ляєн та Володимиром Зеленським. Читай про головне з прес-конференції політиків.