Некоторые регионы Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света — где найти графики

С сегодняшнего дня, 5 декабря, некоторые регионы Украины возвращаются к графикам стабилизационных отключений. Однако ситуация в национальной энергосистеме все еще остается сложной.
Об этом сообщают в ДТЭК. Читай, в каких регионах будут действовать плановые отключения света вместо аварийных и как узнать график подачи электроэнергии по своему адресу.
Ниже приводим список регионов и ссылки на графики стабилизационных отключений:
Сейчас некоторые из этих сайтов испытывают проблемы с загрузкой из-за перегрузки сервера.
В ДТЭК просят украинцев с пониманием относиться к возможным отклонениям от графиков для балансировки энергосистемы Украины.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы таких отклонений было как можно меньше. Однако сохраняется дальнейшая необходимость экономии электроэнергии. И это нужно делать! — призывает мэр Киева Виталий Кличко.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы таких отклонений было как можно меньше. Однако сохраняется дальнейшая необходимость экономии электроэнергии. И это нужно делать! — призывает мэр Киева Виталий Кличко.
Он также напоминает жильцам многоэтажек, что не следует пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме за 30-40 минут до выключения.
При плановых или аварийных отключениях объекты критической инфраструктуры не отключают от сети. Вместе с ними раньше в Киеве не выключали и некоторые жилые дома, подключенные к тем же электролиниям.
Однако теперь в Киеве будут отключать свет во всех домах. Читай, что об этом известно.
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