Деякі регіони України повертаються до стабілізаційних відключень світла — де знайти графіки

Відсьогодні, 5 грудня, деякі регіони України повертаються до графіків стабілізаційних відключень. Однак ситуація в національній енергосистемі все ще залишається складною.

Про це повідомляють у ДТЕК. Читай, у яких саме регіонах діятимуть планові відключення світла замість аварійних та як дізнатись графік подачі електроенергії за своєю адресою.

Графіки стабілізаційних відключень в Україні

Нижче подаємо перелік регіонів та посилання на графіки стабілізаційних відключень:

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Наразі деякі з цих сайтів мають проблеми із завантаженням через перевантаження сервера.

У ДТЕК просять українців з розумінням ставитись до можливих відхилень від графіків для балансування енергосистеми України.

Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб таких відхилень було якомога менше. Однак зберігається подальша необхідність економити електроенергію. І це потрібно робити! — закликає мер Києва Віталій Кличко.

Він також нагадує мешканцям багатоповерхівок, що не варто користуватись ліфтами в періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку за 30-40 хвилин до вимкнення.

Під час планових чи аварійних відключень об’єкти критичної інфраструктури не відключають від мережі. Разом з ними раніше в Києві не вимикали й деякі житлові будинки, які підключені до тих самих електроліній.

Однак відтепер у Києві відключатимуть світло у всіх будинках. Читай, що про це відомо.

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