Мешает только коррупция на таможне. Как украинский бизнес развивается во время войны

Полномасштабная война не сломила украинский бизнес, несмотря на печальные прогнозы международных финансовых институтов. Они предупреждали, что в 2022 году украинская экономика поделится надвое, однако результат оказался лучше. ВВП упал всего на треть.

Как украинский бизнес продолжает развиваться, несмотря на войну — читай в нашем материале.

Украинский бизнес во время войны

Под обстрелами, на фоне боевых действий, массовых блэкаутов, статистика открытых бизнесов растет. Их стало в шесть раз больше, чем тех, которые закрылись. Что вдохновляет предпринимателей рисковать в трудные времена?

Екатерина и Андрей — владельцы сети пиццерий и вынужденные переселенцы из Харькова. В Киеве их заведение — магнит для харьковчан. В заведении работают только харьковчане, поставщиков выбирают по тому же принципу.

Супруги решили начать все с нуля. Бизнес должен был напоминать о доме.

В Харькове есть гастрономическая фишка — квадратная пицца. Это наша особенность, все должны попробовать ее, — рассказывает владелец сети пиццерий Андрей Гудимов.

Украинский бизнес продолжает развиваться, несмотря на войну. Согласно Opendatabot на основе Единого государственного реестра, количество новозарегистрированных компаний почти в шесть раз больше, чем количество тех, которые прекратили работу.

А количество открытых ФЛП на 2% компенсировало закрытые. На фоне войны, падения спроса, выхода инвесторов, бизнес в Украине выжил, потому что выжила наша экономика. Предприниматели адаптируются к кризису, меняют бизнес-модели, цифровизируются и тому подобное.

Что мешает украинскому бизнесу

Малый и средний бизнес более устойчив к кризису. За последний год большинство открылось в сфере розничной торговли, сдвинув с первого места ФЛП-айтишников. Исследователь Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказал:

Даже если эти зарплаты будут небольшие, они будут использоваться рационально на важные для государства вещи — еду, одежду, транспорт, оплату коммунальных услуг и так далее.

Чтобы стимулировать развитие бизнеса, государство должно не уменьшать налоги, что кажется самым легким решением, а бороться с коррупцией. Об этом говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса:

В последние месяцы значительно возросла коррупция на таможне, налоговой. Государству нужно фокусироваться на преодолении коррупции. Это намного упростит ведение бизнеса и увеличит инвестиционную привлекательность Украины.

Раньше мы рассказывали, в каком состоянии находится бизнес во время войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!