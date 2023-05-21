Заважає тільки корупція на митниці. Як український бізнес розвивається під час війни

Повномасштабна війна не зламала український бізнес, попри сумні прогнози міжнародних фінансових інституцій. Вони попереджали, що 2022 року українська економіка поділиться надвоє, проте результат виявився кращим. ВВП зменшився лише на третину. Як український бізнес продовжує розвиватися попри війну — читай у нашому матеріалі.

Український бізнес під час війни

Під обстрілами, на тлі бойових дій, масових блекаутів, статистика відкритих бізнесів зростає. Їх стало вшестеро більше, ніж тих, що закрилися. Що надихає підприємців ризикувати у важкі часи?

Катерина та Андрій — власники мережі піцерій та вимушені переселенці з Харкова. У Києві їхній заклад — магніт для харків’ян. У закладі працюють тільки харків’яни, постачальників обирають за тим самим принципом.

Подружжя вирішило розпочати все з нуля. Бізнес мав нагадувати про дім.

У Харкові є гастрономічна фішка — квадратна піца. Це наша особливість, всі мають її спробувати, — розповідає власник мережі піцерій Андрій Гудімов.

Український бізнес продовжує розвиватися, попри війну. Згідно з Opendatabot на основі Єдиного державного реєстру, кількість новозареєстрованих компаній майже в шість разів більша, за кількість тих, що припинили роботу.

А кількість відкритих ФОПів на 2% компенсувала закриті. На тлі війни, падіння попиту, виходу інвесторів, бізнес в Україні вижив, бо вижила наша економіка. Підприємці адаптуються до кризи, змінюють бізнес-моделі, цифровізуються тощо.

Що заважає українському бізнесу

Малий та середній бізнес більш стійкий до кризи. За останній рік більшість відкрилися у сфері роздрібної торгівлі, посунувши з першого місця ФОПів-айтівців. Дослідник Київської школи економіки Павло Мартишев розповів:

Навіть якщо ці зарплати будуть невеличкі, вони будуть використовуватися раціонально на важливі для держави речі — їжу, одяг, транспорт, оплата комунальних послуг тощо.

Щоб стимулювати розвиток бізнесу, держава має не зменшувати податки, що видається найлегшим рішенням, а боротися з корупцією. Про це каже інвестиційний банкір Сергій Фурса:

В останні місяці значно зросла корупція на митниці, на податковій. Державі треба фокусуватися на подоланні корупції. Це набагато спростить ведення бізнесу та збільшить інвестиційну привабливість України.

Раніше ми розповідали, в якому стані перебуває бізнес під час війни.

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