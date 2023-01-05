Уникальный центр для детей в Ужгороде — чему обучают малышей

Ужгородские спасатели создали уникальный центр противопожарного образования для детей Вогник.

Похожие интерактивные пространства работают и в соседней Польше. На Закарпатье дети во время игры смогут изучать правила безопасности: как вести себя в экстремальных условиях и сохранить жизнь, если возник пожар, химическая атака или наткнулись на боеприпасы.

— Детям трудно сконцентрироваться и долго удерживать внимание на чем-то. Особенно, если это что-то монотонное, какая-то лекция или урок. А здесь они играют, и я уверена, что каждый придет домой и расскажет, — рассказывает спасительница Наталья Исайчик.

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Занятия в интерактивном пространстве бесплатны. Сюда могут приходить дети со всего Закарпатья, чтобы запомнить главное: что бы ни случилось, следует отбросить все страхи и действовать правильно, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.

Все эти навыки станут полезными на всю жизнь. Больше расскажет Светлана Ковбица.

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