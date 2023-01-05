Унікальний центр для дітей в Ужгороді — чого малят навчають у Вогнику

Ужгородські рятувальники створили унікальний центр протипожежної освіти для дітей Вогник.

Схожі інтерактивні простори працюють і в сусідній Польщі. На Закарпатті діти під час гри зможуть вивчати правила безпеки: як поводитися в екстремальних умовах і зберегти життя, якщо виникла пожежа, хімічна атака чи натрапили на боєприпаси.

— Дітям важко сконцентруватися і довго тримати увагу на чомусь. Особливо, якщо це щось монотонне, якась лекція або урок. А тут вони граються, і я впевнена, що кожен прийде додому та розкаже, — розповідає рятувальниця Наталія Ісайчик.

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Заняття в інтерактивному просторі безплатні. Сюди можуть приходити діти з усього Закарпаття, щоб запам’ятати головне: хоч би що трапилося, слід відкинути усі страхи та діяти правильно, щоб зберегти своє здоров’я та життя.

Усі ці навички стануть корисними на все життя. Більше розкаже Світлана Ковбиця.

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