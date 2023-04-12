Украина

Могут разрушить целый дом: в чем опасность управляемых авиабомб

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 апреля 2023, 21:00
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Хотіли викрасти українських дітей під виглядом екскурсії в Крим
Хотели похитить украинских детей под видом оздоровления! Что придумывают россияне во время оккупации
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