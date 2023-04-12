Могут разрушить целый дом: в чем опасность управляемых авиабомб

Россияне демонстрируют всему миру, что они варвары и у них нет ничего человеческого. Они применяют против Украины запрещенные Женевской конвенцией виды вооружения, бьют по мирному населению, объектам инфраструктуры, уничтожают целые города. Недавно они начали применять управляемые авиабомбы для обстрелов Украины.

Военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ Андрей Крамаров в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о главной опасности управляемых авиабомб и способах борьбы с ними.

Чем опасны управляемые авиабомбы

Андрей Крамаров говорит, что этот боеприпас имеет меньшую точность. По его словам, ранее это были неуправляемые авиабомбы, которые, согласно плану, сбрасывали с бомбардировщиков типа Ту-95. Применяли их во время ковровых бомбардировок во времена Второй мировой войны.

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Он объясняет, что бомба состоит только из своей боевой части, к ней прикрепляется примитивная конструкция в виде крыльев и примитивная система GPS-навигации.

Пилот ее выпускает не по цели, а по определенному сектору. При попадании они несут очень большие разрушения, — отмечает Крамаров.

По его словам, несколько таких бомб могут полностью разрушить пятиэтажный дом.

Типы управляемых авиабомб

Крамаров рассказывает, что у россиян есть два основных типа таких бомб. Первый — Упаб-1500. Она довольно тяжелая и технологичная, однако у врага их не так много, потому что это новейшее вооружение.

Также технологию управляемых бомб могли применить к ФАБ-250 или ФАБ-500, скорее всего, ко второму типу, ведь их было больше. Это обычные неуправляемые бомбы, к которым пристроили специальную конструкцию.

Такие бомбы обладают оперативной дальностью до 50 км. От самолета отсоединяется боеприпас и направляется на цель. Сами самолеты не залетают в радиус имеющихся у нас систем ПВО. Наша авиация также не может поражать вражеские самолеты на расстоянии более 100 км, с которых запускают авиабомбы.

Особенность этих бомб состоит в том, что средства, которыми можно по них попасть, даже теоретически отсутствуют.

В этом случае нужно противодействовать именно самолетам. Это можно делать ЗРК с ракетами большой дальности или современными многоцелевыми истребителями.

Кроме обстрелов мирного населения, оккупанты не прекращают атаковать наших военных на Востоке. Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте: что сейчас происходит в городе.

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Фото: ГСЧС