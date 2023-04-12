Україна

Здатні зруйнувати цілий будинок: у чому небезпека керованих авіабомб

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 21:00
Керовані авіабомби: що це, які є види та яку небезпеку становлять

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