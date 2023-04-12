Здатні зруйнувати цілий будинок: у чому небезпека керованих авіабомб

Росіяни демонструють усьому світу, що вони варвари та не мають нічого людського. Вони застосовують проти України заборонені Женевською конвенцією види озброєння, б’ють по мирному населенню, об’єктах інфраструктури, знищують цілі міста. Віднедавна вони застосовують керовані авіабомби для обстрілів України.

Військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ Андрій Крамаров в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про головну небезпеку керованих авіабомб та способи боротьби з ними.

Чим небезпечні керовані авіабомби

Андрій Крамаров каже, що цей боєприпас має меншу точність. За його словами, раніше це були некеровані авіабомби, які, відповідно до плану, скидали з бомбардувальників типу Ту-95. Застосували їх під час килимових бомбардувань у часи Другої світової війни.

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Він пояснює, що бомба складається лише зі своєї бойової частини, до неї прикріплюють примітивну конструкцію у вигляді крил та примітивну систему GPS-навігації.

Пілот її випускає не по цілі, а по певному сектору. При влучанні вони завдають дуже великих руйнувань, — зазначає Крамаров.

За його словами, кілька таких бомб можуть повністю зруйнувати п’ятиповерховий будинок.

Типи керованих авіабомб

Крамаров розповідає, що у росіян є два основних типи таких бомб. Перший — Упаб-1500. Вона досить важка та технологічна, проте у ворога їх не так багато, бо це новітнє озброєння.

Також технологію керованих бомб могли застосувати до ФАБ-250 або ФАБ-500, імовірніше, до другого типу, адже їх було більше. Це звичайні некеровані бомби, до яких прилаштували спеціальну конструкцію.

Такі бомби мають оперативну дальність до 50 км. Від літака від’єднується боєприпас та спрямовується на ціль. Самі літаки не залітають у радіус наявних у нас систем ППО. Наша авіація також не може вражати ворожі літаки на відстані понад 100 км, з яких запускають авіабомби.

Особливість цих бомб полягає у тому, що засоби, якими в них можна влучити, навіть теоретично відсутні.

У цьому випадку треба протидіяти саме літакам. Це можна робити ЗРК з рекетами великої дальності або багатоцільовими сучасними винищувачами.

Крім обстрілів мирного населення, окупанти не припиняють атакувати наших військових на Сході. Раніше ми розповідали про ситуацію в Бахмуті: що зараз відбувається у місті.

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Фото: ДСНС