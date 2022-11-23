Сегодня утром, 23 ноября, россияне в очередной раз обстреляли город Купянск Харьковской области. В результате повреждены жилой дом и поликлиника.

Погибли двое прохожих. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Узнай детали и последствия вражеской атаки.

Взрывы в Купянске 23 ноября

По данным Синегубова, около 07:40 оккупанты ударили по Купянску. Поврежден девятиэтажный жилой дом и здание поликлиники.

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К сожалению, погибли два человека — женщина 55 лет и мужчина 68 лет, один мужчина госпитализирован, одному — оказали помощь на месте, — пишет глава Харьковской ОГА.

Кроме того, за сутки россияне также обстреливали прифронтовые районы Харьковской области. В Купянске в результате обстрела был поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

А во второй половине дня, после 15:00, захватчики нанесли удар по Волчанску и уничтожили несколько домов, хозяйственные постройки. К счастью, тоже без раненых.

— Наши ВСУ держат позиции, несмотря на постоянные обстрелы россиян из минометов и ствольной артиллерии. Россияне пытались проникнуть диверсионно-разведывательной группой в районе Старицы. ДРГ обезвредили, — отмечает Синегубов.

Последствия обстрелов Купянска: фото

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко поделился кадрами с последствиями утреннего удара по Купянску. Также ужасные фото опубликовал Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Утренние взрывы в Купянске: россияне обстреляли жилой дом и поликлинику / 9 Фотографий

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