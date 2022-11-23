Сьогодні зранку, 23 листопада, росіяни вчергове обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Унаслідок цього пошкоджено житловий будинок та поліклініку.

Загинуло двоє перехожих. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Дізнайся деталі та наслідки ворожої атаки.

Вибухи в Куп’янську 23 листопада

За даними Синєгубова, близько 07:40 окупанти вдарили по Куп’янську. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок та будівлю поліклініки.

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На жаль, загинули двоє людей — жінка 55 років та чоловік 68 років, один чоловік госпіталізований, одному — надали допомогу на місці, — пише голова Харківської ОДА.

Крім того, протягом доби росіяни також обстрілювали прифронтові райони Харківщини. У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Обійшлось без постраждалих.

А в другій половині дня, після 15:00, загарбники завдавали удару по Вовчанську та знищили кілька будинків, господарчі споруди. На щастя, також без поранених.

— Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили, — зазначає Синєгубов.

Наслідки обстрілів Куп’янська: фото

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко поділився кадрами з наслідками ранкового удару по Куп’янську. Також страшні фото опублікував Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Ранкові вибухи в Куп’янську: росіяни обстріляли житловий будинок та поліклініку / 9 Фотографій

Більше інформації про ситуацію на фронті тобі підкаже карта бойових дій в Україні 23.11.2022.

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