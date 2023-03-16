Нетипичная активность россиян в море — что это значит? Гуменюк объяснила маневры флота РФ

Россия все еще пытается запугать украинцев ракетами. Руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море зафиксирована нетипичная активность врага — что это значит? Смотри и читай в нашем материале.

Нетипичная активность флота России в Черном море

За предыдущие сутки в направлении Кинбурнской косы обстрелов не зафиксировано. Это связано с тем, что украинские защитники накануне дали отпор оккупантам: заставили врага оттянуть огневые позиции из той части косы, откуда они наносили удары.

В акватории наблюдают нетипичную активность флота врага. Наталья Гуменюк рассказала, что Украина внимательно следит за действиями врага и фиксирует эти изменения.

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Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых четыре ракетоносителя, один из них подводный, — рассказала Гуменюк.

По ее словам, максимально 28 ракет могут быть снаряжены для запуска по территории Украины.

Общая активность россиян связана с рассредоточением корабельного состава. Большое количество вспомогательного флота сейчас находится в Черном море, что может свидетельствовать как раз о той же активности, к которой они готовились.

Они (россияне — ред.) пытаются демонстрировать свое присутствие максимально в Черном море там, где могут себе позволить, сколько может позволить мировое сообщество, — отметила Наталья Гуменюк.

Наблюдение за российскими войсками позволяет предусматривать и прогнозировать их действия. Российский флот максимально пытается скрыть их, что ему не удается.

Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты обстреливают Угледар запрещенными снарядами.

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