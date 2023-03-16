Нетипова активність росіян на морі — що це означає? Гуменюк пояснила маневри флоту РФ

Росія все ще намагається залякати українців ракетами. Керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що в Чорному морі зафіксована нетипова активність ворога. Що це означає? Дивись і читай у нашому матеріалі.

Нетипова активність флоту Росії у Чорному морі

За попередню добу в напрямку Кінбурнської коси обстрілів не зафіксовано. Це пов’язано з тим, що українські захисники напередодні дали відсіч загарбникам: змусили ворога відтягнути вогневі позиції з тієї частини коси, звідки вони завдавали ударів.

Натомість в акваторії спостерігають нетипову активність флоту ворога. Наталія Гуменюк розповіла, що Україна ретельно стежить за діями ворога і фіксує ці дії.

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Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких чотири ракетоносії, один з них підводний, — розповіла Гуменюк.

За її словами, максимально 28 ракет можуть бути споряджені до запуску по території України.

Загальна активність росіян пов’язана з розосередженням корабельного складу. Велика кількість допоміжного флоту зараз перебуває в Чорному морі, що може свідчити якраз про ту саму активність, до якої вони готувалися.

Вони (росіяни — ред.) намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де можуть собі дозволити, скільки може дозволити світова спільнота, — зазначила Наталія Гуменюк.

Спостереження за російськими військами дає змогу передбачати й прогнозувати їхні дії. Російський флот максимально намагається приховати це, що йому не вдається.

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