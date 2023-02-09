Взрыв в Дарницком районе Киева: из-под завалов бывшего завода спасают людей

Сегодня, 9 февраля, в 15:45 в Дарницком районе Киева прогремел взрыв на территории бывшего завода. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

К сожалению, уже известно о пострадавших. Все соответствующие службы работают на месте, а специалисты выясняют причины взрыва. Читай, что известно об инциденте на этот момент.

Взрыв в Киеве 9 февраля

По предварительной информации, на месте трагедии взорвался газовый баллон.

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В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м, — написал Кличко.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате взрыва один человек погиб. Еще троих удалось достать из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь.

Однако под завалами все еще находятся люди. Поэтому спасательно-поисковые работы продолжаются. ГСЧС достает как минимум шесть человек.

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Главное фото: Киевская городская военная администрация / Telegram