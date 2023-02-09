Украина

Взрыв в Дарницком районе Киева: из-под завалов бывшего завода спасают людей

Елена Яковлева, редактор сайта 09 февраля 2023, 16:45

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Взрыв в Дарницком районе Киева: из-под завалов бывшего завода спасают людей
0:02:47
Ситуація на Херсонському напрямку 09.02.2023
В контрнаступление хотят даже раненые! Боевой дух армейцев на Херсонском направлении поражает
0:27:33
Коли України отримає літаки від партнерів: Подоляк про перемовини
Позиция на столе переговоров — Подоляк о передаче Украине истребителей
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:01
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