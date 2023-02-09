Вибух у Дарницькому районі Києва: з-під завалів колишнього заводу рятують людей

Сьогодні, 9 лютого, о 15:45 у Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
На жаль, уже відомо про постраждалих. Наразі всі відповідні служби працюють на місці, а фахівці з’ясовують причини вибуху. Читай, що відомо про інцидент на цю мить.
За попередньою інформацією, на місці трагедії вибухнув газовий балон. Це зруйнувало будівлю та спровокувало пожежу.
Унаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, — написав Кличко.
Унаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, — написав Кличко.
Унаслідок вибуху три людини загинули. Ще п’ятьох вдалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога.
Під завалами залишається ще одна людина. Тому рятувально-пошукові роботи тривають.
Київська міська військова адміністрація поділилась фото з місця події.
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Головне фото: Київська міська військова адміністрація / Telegram