Україна

Вибух у Дарницькому районі Києва: з-під завалів колишнього заводу рятують людей

Олена Яковлєва, редакторка сайту 09 Лютого 2023, 16:45

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Коли України отримає літаки від партнерів: Подоляк про перемовини
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