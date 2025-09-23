Чувствую себя нищим: почему военные в тылу получают меньше кассиров

20 тысяч гривен — именно такую ​​зарплату получают военные на тыловых должностях. Это меньше, чем продавцы в магазине или грузчики. Не влияет на размер заработной платы и боевой опыт. Поэтому даже те, кто несколько лет прослужил на “нуле”, после ранения и перевода в тыл получают голую минимальную зарплату.

Тем временем 70% вакансий в армии именно тыловые. Защитники жалуются, что за такие зарплаты не могут не только содержать семьи, но и справиться со своими нуждами, ведь аренда жилья часто съедает более половины. Между тем, в проекте бюджета на следующий год, который щедр на социальные программы, повышение зарплат тем, кто делает важнейшую работу, не предусмотрели.

Военные не могут прожить на 20 тысяч: повысят ли им зарплату

— Я воин Вооруженных Сил Украины, который четвертый год защищает свою страну. Я не могу закрыть свои основные потребности. Я стал обузой для своей семьи, — говорит военный Петр Конопля.

Такое видео он выложил в соцсетях. С первых дней парень был в войске боевым медиком. О том, как Петр вытаскивал почти из того света раненых побратимов под Бахмутом, Факты ICTV рассказывали два года назад. Сам Петр тоже пережил четыре ранения.

После последнего его перевели на тыловую должность. Он рекрутер в Силах беспилотных систем. Вернуться на передовую не разрешает здоровье. Между тем, его зарплата в тылу без боевых надбавок — 20 тысяч гривен.

Выживай на эти деньги, как хочешь. Ты перестанешь поддерживать свою семью, уважать себя. Я стал бомжом. Я себя так чувствую. Я нищий. Сейчас проснулся и понимаю, что зарплата нескоро, а мне уже надо одолжить денег.

Таких историй множество. 20 тысяч гривен — минимальная зарплата солдат, которые служат не на передовой. Вырасти она может, если есть офицерское звание. Зарплаты более 100 тысяч имеют только те, кто воюет на самом “нуле”.

Читать по теме Заработные платы военных 2026 года: ожидать ли повышений Повышение зарплат военным в тылу 2026 года: чего ожидать от нововведений

Секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко делится, что у Украины есть миллионная армия, но повышенные зарплаты получают около 20% военных, которые на передовой.

Все остальные получают эти маленькие голые зарплаты. И, конечно, часть СОЧ, в том числе из-за того, что люди просто не могут прокормить свои семьи.

Военный Андрей Кулибаба делится, что под домом увидел объявление, где продавцам в супермаркете предлагают зарплату 35 тысяч гривен. Он считает это унижением, когда военные получают 20-21 тысячу. А для тех военных, которые еще и арендуют жилье, потому что свое потеряли, прожить на такую ​​зарплату нереально.

Закрыть даже тыловые вакансии в войске трудно из-за скудных зарплат. IT-специалистам с 10-летним опытом предлагают всего 30 тысяч гривен! При том что в гражданской жизни такая должность оплачивается по $5000.

Между тем зарплаты защитники тратят не только на личные нужды, а из-за бешеной инфляции и 100 тысяч уже не такие, как три года назад. Андрей Кулибаба добавляет, что военным приходится арендовать себе жилье недалеко от фронта — в Краматорске цены доходят до 20 тысяч за убитую квартиру.

Министр финансов сообщал, что Украина просила партнеров выделить деньги на повышение зарплат украинским военным. Ответа пока не получила.

А еще мы рассказывали, какая средняя зарплата в Киеве.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!