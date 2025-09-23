Видео Украина

Чувствую себя нищим: почему военные в тылу получают меньше кассиров

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 23 сентября 2025, 18:00 3 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь