Почуваюся злидарем: чому військові в тилу отримують менше касирів

20 тисяч гривень — саме таку зарплату отримують військовослужбовці на тилових посадах. Це менше, ніж продавці у магазині чи вантажники. Не впливає на розмір зарплати і бойовий досвід. Тож навіть ті, хто кілька років прослужив на “нулі”, після поранення і переведення у тил — отримують голу мінімальну зарплату.

Тим часом 70% вакансій у війську саме тилові. Захисники скаржаться, що за такі зарплати не можуть не лише утримувати сімʼї, а й собі дати раду, адже оренда житла часто зʼїдає понад половину. Тим часом в проекті бюджету на наступний рік, який щедрий на соціальні програми, підвищення зарплат тим, хто робить найважливішу роботу, не передбачили.

Військові не можуть прожити на 20 тисяч: чи підвищать їм зарплату

— Я — воїн Збройних Сил України, який четвертий рік боронить свою країну. Я не можу закрити свої базові потреби. Я став тягарем для своєї сім’ї, — каже військовий Петро Конопля.

Таке відео він виклав у соцмережах. З перших днів хлопець був у війську бойовим медиком. Про те, як Петро витягував майже з того світу поранених побратимів під Бахмутом, Факти ICTV розповідали два роки тому. Сам Петро теж пережив чотири поранення.

Після останнього його перевели на тилову посаду. Він — рекрутер у Силах безпілотних систем. Повернутися на передову не дозволяє здоров’я. Тим часом його зарплата у тилу без бойових надбавок — 20 тисяч гривень.

Виживай на ці гроші, як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім’ю, поважати себе, Я став бомжем. Я себе так відчуваю. Я злидар. Зараз прокинувся, і розумію, що зарплата нескоро, а мені вже треба позичити грошей.

Таких історій безліч. 20 тисяч гривень — мінімальна зарплата солдатів, які служать не на передовій. Зрости вона може, якщо є офіцерське звання. Зарплати понад 100 тисяч мають лише ті, хто воює на самому нулі.

Секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко ділиться, що Україна має мільйонну армію, однак підвищені зарплати отримують близько 20% військових, які на передовій.

Всі інші отримують оці малі голі зарплати. І, звичайно, частина СЗЧ, в тому числі є через те, що люди просто не можуть прогодувати свої сім’ї.

Військовий Андрій Кулібаба ділиться, що під домом побачив оголошення, в якому продавцям у супермаркеті пропонують зарплату 35 тисяч гривень. Він вважає це приниженням, коли військові отримують 20-21 тисячу. А для тих військових, які ще й орендують житло, бо своє втратили, прожити на таку зарплату нереально.

Закрити навіть тилові вакансії у війську важко через мізерні зарплати. IT-фахівцям із 10-річним досвідом пропонують усього 30 тисяч гривень! При тому, що в цивільному житті така посада оплачується по $5000.

Тим часом зарплати захисники витрачають не лише на особисті потреби, а через шалену інфляцію і 100 тисяч уже не ті, що три роки тому. Андрій Кулібаба додає, що військовим доводиться орендувати собі житло неподалік фронту — у Краматорську ціни доходять до 20 тисяч за вбиту квартиру.

Міністр фінансів повідомляв, що Україна просила партнерів виділити кошти на підвищення зарплат українським військовим. Відповіді поки не отримала.

