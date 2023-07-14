Новая форма для защитниц в ВСУ: волонтеры создали лекала для женщин

Нижнее белье, китель, брюки и термобелье. Лекала для женской униформы разработали волонтеры. По ним будут менять стандарты, по которым одевают женщин в армии. До сих пор со склада можно получить только один вид униформы — по мужской выкройке.

В армии женщин обеспечивают униформой по утвержденному стандарту и только для одного пола — мужского. Даже нижнее белье такое же, как и у мужчин.

Выдавали исключительно мужские размеры, которые потом перешивали. Говорили “Да какая разница, вы все равно будете все перешивать. Просто берите, потому что нужно вам отдать”, — рассказывает офицер теробороны Алина Пиренко.

К рядам обороны Алина присоединилась в феврале 2022 года. Всего за несколько месяцев девушка сама нашла волонтеров и взяла комплект пикселя, сшитого с учетом женского телосложения. Еще более сложно одеться женщинам-военнослужащим в прифронтовых зонах, где швей не найти.

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Волонтер и руководитель швейного производства Евгения Великая рассказывает, что сначала из мастерской выдавали пробные модели. За образец взяли форму американского образца.

Сначала модели имели карманы на кителе с двух сторон, но в них руки можно было засунуть только с одной стороны. Впрочем, поняли, что это не удобно, поэтому карманы изменили и теперь доступ к ним есть с двух сторон.

Под коленями на штанах волонтеры пришили липучки, которые позволяют сделать их уже.

Поскольку мужские размеры штанов отличаются от женских, на талию добавили специальные липучки.

Выслушав отзывы, более года конструкторы совершенствовали крой и перешивали изделия. Окончательные лекала теперь должны протестировать специалисты Минобороны.

Сейчас женская форма имеет штаны с высокой посадкой и линией бедер и приталенный китель. По таким лекалам от волонтеров в Министерстве обороны разрабатывают образец формы для женщин в ВСУ, чтобы в будущем стандартизировать полевую женскую униформу.

А вот стандарт нижнего белья для женщин в ведомстве уже утвердили. Кроме кроя, разрешили искусственное волокно в составе ткани. Оно лучше сохнет, пропускает пот, удобнее сидит на теле и лучше тянется.

На год будут выдавать два таких комплекта. Стоимость комплекта составляет полтысячи гривен.

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