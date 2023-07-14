Нова форма для захисниць у ЗСУ: волонтери створили лекала для жінок

Спіднє, кітель, штани й термобілизна. Лекала для жіночих одностроїв розробили волонтери. За ними будуть змінювати стандарти, за якими одягають жінок у війську. Досі зі складу можна отримати лише один вид уніформи — за чоловічою викройкою.

В армії жінок забезпечують уніформою за затвердженим стандартом і лише для однієї статі — чоловічої. Навіть спідня білизна така, як у хлопців.

Видавали лише чоловічі розміри, які потім перешивали. Говорили “Та яка різниця, ви все одно будете все перешивати. Просто беріть, тому що потрібно вам віддати”, — розповідає офіцерка тероборони Аліна Пиренко.

До лав оборони Аліна долучилася у лютому 2022. Лише за кілька місяців дівчина сама знайшла волонтерів і взяла комплект пікселя, пошитого з урахуванням жіночої тілобудови. Ще більш сутужно одягтися жінкам-військовослужбовицям у прифронтових зонах, де швачок не знайти.

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Волонтерка та керівниця швейного виробництва Євгенія Велика розповідає, що спершу з майстерні видавали пробні моделі. За зразок узяли американську форму.

Спочатку моделі мали кишені на кітелі з двох сторін, але в них руки можна було засунути лише з одного боку. Утім зрозуміли, що це незручно, а тому кишені змінили й тепер доступ до них є з двох сторін. Під колінами на штанах волонтери пришили липучки, які дають можливість зробити їх вужчими.

Оскільки чоловічі розміри штанів відрізняються від жіночих, на талію додали спеціальні липучки.

Вислухавши відгуки, понад рік конструктори вдосконалювали крій і перешивали вироби. Остаточні лекала тепер мають протестувати спеціалісти Міноборони.

Нині жіноча форма має штани з високою посадкою та лінією стегон та приталений кітель. За такими лекалами від волонтерів у Міністерстві оборони розробляють зразок форми для жінок у ЗСУ, щоб у майбутньому стандартизувати польовий жіночий однострій.

А от стандарт спідньої білизни для жінок у відомстві вже затвердили. Крім крою, дозволили штучне волокно у складі тканини. Воно краще сохне, пропускає піт, зручніше сидить на тілі та краще тягнеться.

На рік видаватимуть два таких комплекти. Вартість комплекту становить півтисячі гривень.

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