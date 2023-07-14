Україна

Нова форма для захисниць у ЗСУ: волонтери створили лекала для жінок

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 14 Липня 2023, 21:00
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