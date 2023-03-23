Воевать можно и модернизированным: как волынское ТрО превращает металлолом в оружие против оккупантов

Россия продолжает сохранять значительную часть своих войск на территории Белоруссии. Однако признаков формирования наступательных группировок пока нет — отчитывается Генштаб. Между тем, защитники границы постоянно тренируются, усиливают свою боевую мощь.

А еще бойцы волынской ТрО совершенствуют и бронированную технику. Старую боевую машину, которую им передали спасатели, полностью модернизировали. Заменили двигатель и оборудовали крупнокалиберным пулеметом с современным прицелом.

Один из военнослужащих — Сергей, — говорит: для эффективного ведения боевых действий нужно не так уж много.

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В умелых руках машины из прошлого века могут и сейчас стать грозным оружием против врага. К делу присоединились волынские и тернопольские волонтеры.

Из заводского в авто остался только бронированный корпус. Старый двигатель заменили на мощный дизель от немецкого грузовика. Установили и новую коробку. Для удобства — с обеих сторон вырезали дверь. А башню отправили с фронта.

А еще установили крупнокалиберный пулемет с современным прицелом.

Теперь бронированная разведывательная машина для терробороновцев — на вес золота. Назвали — Вовкулака. И уже успели изрядно опробовать на проходимость заснеженными лесными дорогами и полесскими болотами.

Используют его и во время тренировок для уничтожения условного противника. Ведь эта машина может стрелять на ходу, а благодаря мощному оружию — поражает даже воздушные цели, в том числе и Shahed.

Такие авто точно пригодятся украинским артиллеристам. А вот как они работают и как истребляют оккупантов — читай в материале.

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