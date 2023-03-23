Воювати можна й модернізованим: як волинське ТрО перетворює брухт на зброю проти окупантів

Росія продовжує зберігати значну частину своїх військ на території Білорусі. Проте ознак формування наступальних угруповань поки немає — звітує Генштаб. Тим часом оборонці кордону постійно тренуються, посилюють свою бойову міць.

А ще бійці волинської ТрО вдосконалюють і броньовану техніку. Стареньку бойову машину, яку їм передали рятувальники, повністю модернізували. Замінили двигун та обладнали великокаліберним кулеметом із сучасним прицілом.

Один із військовослужбовців — Сергій, — каже: для ефективного ведення бойових дій потрібно не так вже й багато.

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В умілих руках машини з минулого століття можуть і нині стати грізною зброєю проти ворога. До справи доєдналися волинські й тернопільські волонтери.

Із заводського в автівки залишився тільки броньований корпус. Старенький двигун замінили на потужний дизель від німецької вантажівки. Встановили й нову коробку передач. Для зручності — з обох боків вирізали двері. А башту надіслали з фронту.

А ще встановили великокаліберний кулемет із сучасним прицілом.

Тепер броньована розвідувальна машина для тероборонівців — на вагу золота. Назвали — Вовкулака. І вже встигли добряче випробувати на прохідність засніженими лісовими дорогами та поліськими болотами.

Використовують її й під час тренувань для знищення умовного противника. Адже ця машина може стріляти на ходу, а завдяки потужній зброї — дістане навіть повітряні цілі, зокрема й Shahed.

Такі автівки точно стануть у пригоді в українським артилеристам. А ось як вони працюють та як винищують окупантів — читай у матеріалі.

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