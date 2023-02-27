Свет может закончиться? Будут ли отключения света в 2023 году

Дефицита энергомощности в энергосистеме нет уже две недели подряд, и пока его не прогнозируют. На данный момент в Украине работают все виды электростанций и осуществляется импорт, правда, в незначительных объемах, потому что собственных мощностей почти хватает.

Улучшению ситуации способствуют: потепление, более долгие дни, в результате чего можно использовать солнечную энергию, максимальная атомная генерация, а также паводки, которые снабжают ГЭС водой.

Также энергетики восстановили часть поврежденных теплоэлектростанций. Таким образом, сейчас в Украине происходит максимальный объем генерации, который страна может себе позволить.

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И все же отключения света в Украине в будущем могут восстановиться. О причинах отключений и энергетической ситуации в стране рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Отключениям быть или не быть?

Несмотря на улучшение ситуации с электроснабжением, Украина уже сейчас будет готовиться к следующему осенне-зимнему сезону.

Будем входить мы в зиму 2023–2024 в плохом состоянии. Запаса мощности и прочности в энергосистеме уже не будет из-за значительных разрушений, — считает Сахарук.

Так, в Украине повреждено около 50% объектов, которые используются для передачи электроэнергии, например, высоковольтные подстанции.

Такой же процент повреждения и частичного уничтожения у генерирующих мощностей, из них 75% — это тепловая генерация.

Также эксперт отметил, что энергосистема потеряла большую часть мощностей из-за оккупации — около 10 ГВт.

В Энергодаре Запорожской области осталась крупнейшая в Европе атомная станция. Она давала Украине около 6 ГВт энергии. Ветровые электростанции в этой же области давали 600 МВт. Около 2 ГВт Украина потеряла в Счастье Луганской области. И это далеко не весь перечень.

Из-за такой ситуации следующая зима в Украине будет не менее тяжелой. Однако энергетики начнут готовиться к сезону уже с первого дня весны.

— Для этого нужно будет выводить в ремонты атомные блоки, тепловые электростанции и закончить половодье. В результате будет меньше генерации электроэнергии, — рассказал директор ДТЭК.

Однако пока невозможно спрогнозировать, будут ли отключения вообще и по какому графику они будут происходить. Сейчас энергетики надеются выводить объекты на ремонт планово, а не аварийно из-за обстрелов оккупантов.

Если и будут отключения, то Укрэнерго будет планировать их таким образом, чтобы максимально снизить дискомфорт для потребителей, — отметил Сахарук.

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