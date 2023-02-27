Украина

Свет может закончиться? Будут ли отключения света в 2023 году

Вероника Кононенко, редактор сайта 27 февраля 2023, 18:30
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