Світло може закінчитися? Чи будуть відключення світла у 2023 році

Дефіциту енергопотужності в енергосистемі немає уже два тижні поспіль, і поки що його не прогнозують. Наразі в Україні працюють усі види електростанцій та здійснюється імпорт, щоправда, у незначних обсягах, бо власних потужностей уже майже вистачає.

Покращенню ситуації сприяють: потепління, триваліші дні, через що можна використовувати сонячну енергію, максимальна атомна генерація, а також паводки, які забезпечують ГЕС водою.

Також енергетики відновили частину пошкоджених теплоелектростанцій. Відповідно, зараз в Україні відбувається максимальний обсяг генерації, який країна може собі дозволити.

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Та все ж відключення світла в Україні в майбутньому можуть відновитись. Про причини відключень та енергетичну ситуацію в країні загалом розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Відключенням бути чи не бути?

Попри покращення ситуації з електропостачанням Україна вже зараз готуватиметься до наступного осінньо-зимового сезону.

Входитимемо ми в зиму 2023–2024 в поганому стані. Запасу потужності та міцності в енергосистемі вже не буде через значні руйнування, — зазначив Сахарук.

В Україні пошкоджено близько 50% об’єктів, які використовуються для передачі електроенергії, як-от високовольтні підстанції.

Такий же відсоток пошкодження й часткового знищення у генеруючих потужностей, з них 75% — це теплова генерація.

Також експерт зазначив, що енергосистема втратила велику частину потужностей через окупацію — близько 10 ГВт.

У Енергодарі Запорізької області лишилась найбільша у Європі атомна станція. Вона давала Україні близько 6 ГВт енергії. Вітрові електростанції в цій же області давали 600 МВт. Близько 2 ГВт Україна втратила у Щасті Луганської області тощо.

Через таку ситуацію наступна зима в Україні буде не менш важкою. Однак енергетики почнуть готуватися до сезону вже з першого дня весни.

— Для цього треба буде виводити у ремонти атомні блоки, теплові електростанції й закінчити водопілля. Як наслідок, буде менше генерації електроенергії, — розповів директор ДТЕК.

Однак поки неможливо спрогнозувати, чи будуть відключення взагалі й за яким графіком вони відбуватимуться. Наразі енергетики сподіваються виводити об’єкти на ремонт планово, а не аварійно через обстріли окупантів.

Якщо і будуть відключення, то Укренерго плануватиме їх так, щоб максимально зменшити дискомфорт для споживачів, — зауважив Сахарук.

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