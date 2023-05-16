От болезни погибли 89 деток. Врачи призывают вакцинировать детей от COVID-19

89 детей скончались от COVID-19 в Украине за время пандемии. Это данные Министерства здравоохранения. Часть из них не имела склонности к сложному течению заболевания. Поэтому родителей упорно призывают вакцинировать детей от COVID-19. Почему стоит прививать и малышей — читай в нашем материале.

Врачи призывают вакцинировать детей от COVID-19

В начале войны Юлия с сыном уехали в Данию. Женщина узнала, что там можно иммунизировать ребенка от COVID-19 специальной вакциной, в то время в Украине ее еще не было. Женщина захотела защитить своего ребенка, потому решила вакцинировать сына.

Женщина говорит, что у нее не было никаких опасений относительно качества вакцины или нежелательных последствий после иммунизации. После инъекции только болела рука.

Эксперты отмечают, коронавирус никуда не исчез. Статистика почти не изменилась. По ней ежедневно умирают 10 человек от коронавируса и осложнений. В конце зимы, в острую фазу, это было по 150 человек в неделю.

Вирус сохраняет сезонность. Среди больных значительную часть составляют дети. Они иногда болеют тяжелой формой. В мире уже вакцинируют детей от 6 месяцев до 4 лет от COVID-19. В Украине такой вакцины пока нет.

Но есть вакцина для детей 5-11 лет. Родители неохотно ведут на вакцинацию детей. Коронавирус может стать угрозой для детей с онкологией, ожирением, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

Все чаще у детей диагностируют осложнения после болезни. Одним из осложнений является мультисистемный воспалительный синдром, он нуждается не просто в госпитализации, а в дорогостоящей терапии. И часто он появляется у детей без дополнительных или хронических заболеваний.

Иммунизация защищает от тяжелого течения заболевания COVID-19. Вакцинация бережет от госпитализации, пневмонии и системного воспаления других органов.

Чтобы иммунизировать ребенка, обратись на национальную горячую линию МОЗ-UNICEF Спільно до здоров’я по номеру 0800351896. Там можно узнать, куда пойти на вакцинацию и какая вакцина есть для детей.

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