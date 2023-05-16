Україна

Від перебігу хвороби загинули 89 діток. Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 16 Травня 2023, 20:00

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