Від перебігу хвороби загинули 89 діток. Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19

89 дітей померли від COVID-19 в Україні за час пандемії. Це дані Міністерства охорони здоров’я. Частина з них не мала схильності до складного перебігу захворювання. Тому батьків наполегливо закликають вакцинувати дітей від COVID-19. Чому варто щепити і малюків — читай у нашому матеріалі.

Лікарі закликають вакцинувати дітей від COVID-19

З початком війни Юлія з сином виїхали до Данії. Жінка дізналася, що там можна імунізувати дитину від COVID-19 спеціальною вакциною, у той час в Україні її ще не було. Жінка захотіла захистити свою дитину, тому вирішила вакцинувати сина.

Жінка певнить, не мала жодних побоювань щодо якості вакцини чи небажаних наслідків після імунізації. Після ін’єкції лише боліла рука.

Експерти наголошують, коронавірус нікуди не зник. Статистика майже не змінилася. За нею щодня помирає 10 людей від коронавірусу та ускладнень. Наприкінці зими, в гостру фазу, це було по 150 осіб на тиждень.

Вірус зберігає сезонність. Серед хворих значну частку становлять діти. Вони подекуди хворіють на важку форму. У світі вже вакцинують дітей від 6 місяців до 4 років від COVID-19. В Україні такої вакцини поки немає.

Але є вакцина для дітей 5-11 років. Батьки неохоче ведуть на вакцинацію дітей. Коронавірус може стати загрозою для дітей, які мають онкологію, ожиріння, цукровий діабет та інші захворювання.

Все частіше у дітей діагностують ускладнення після хвороби. Одним з ускладнень є мультисистемний запальний синдром, він потребує не просто госпіталізації, а дорогої терапії. І часто його мають діти без додаткових чи хронічних захворювань.

Імунізація попередить важкий перебіг захворювання на COVID-19. Вакцинація попереджає госпіталізацію, пневмонію та системне запалення інших органів.

Щоб імунізувати дитину, звернися на національну гарячу лінію МОЗ-UNICEF Спільно до здоров’я за номером 0800351896. Там можна дізнатися, куди піти на вакцинацію та яка вакцина є для дітей.

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