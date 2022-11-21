Атака на мирное население в Шевченково: оккупанты обстреляли жилой дом в Харьковской области, погибла женщина

Российские военные продолжают атаковать мирное население. Вчера вечером, 20 ноября, оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харьковской области, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские военные нанесли ракетный удар системой С-300 по двухэтажному жилому дому в пгт Шевченково Купянского района.

Поврежден жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере два человека получили ранения.

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В ГСЧС сообщили, что в результате удара была частично разрушена торцевая стена дома, крыша и четыре квартиры.

Под обломками спасатели обнаружили пострадавшего в тяжелом состоянии. Его передали медицинским работникам.

Ситуация в Харьковской области

По словам Синегубова, оккупанты из минометов и артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

В Купянске обстрелами повреждены складские помещения, объекты гражданской промышленности, из-за этого загорелись пожары.

Также продолжаются работы по разминированию территорий области. За сутки обезврежены 86 взрывоопасных предметов.

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