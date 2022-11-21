Атака на мирне населення у Шевченковому: окупанти обстріляли житловий будинок на Харківщині, загинула жінка

Тактика випаленої землі від ворога: що зараз відбувається у Бахмуті та як ЗСУ продовжують боронити місто

Один з найгарячіших напрямків фронту. Це слова ми писали вже неодноразово про різні населені пункти. Проте ось вже чотири місяці відстоює свою свободу місто Бахмут.