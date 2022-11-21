Атака на мирне населення у Шевченковому: окупанти обстріляли житловий будинок на Харківщині, загинула жінка

Російські військові продовжують атакувати мирне населення. Вчора ввечері, 20 листопада, окупанти завдали удару по житловому будинку на Харківщині, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські військові завдали ракетного удару системою С-300 по двоповерховому житловому будинку в смт Шевченкове Куп’янського району.
Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення.
У ДСНС повідомили, що внаслідок удару було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири.
Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка у важкому стані. Його передали медичним працівникам.
За словами Синєгубова, окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів.
У Куп’янську обстрілами пошкоджено складські приміщення, об’єкти цивільної промисловості, через це зайнялися пожежі.
У Куп’янську обстрілами пошкоджено складські приміщення, об’єкти цивільної промисловості, через це зайнялися пожежі.
Також тривають роботи з розмінування територій області. За добу знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.
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