Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье

За почти 19 месяцев полномасштабной войны женщины в армии все еще вынуждены носить мужской вариант амуниции, вес которой 13,5 кг. В полной комплектации — 17 кг. Чтобы сбросить броню, военные часто используют неполную защиту.

Такие нагрузки приводят к боли в спине, проблемам с молочными железами.

Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции: какой вред для здоровья

До полномасштабного вторжения Татьяна была врачом скорой помощи. Теперь она продолжает свое дело на передовой. С февраля 2022 года она служит парамедиком на фронте. Фактически каждый день спасает раненых и эвакуирует их из красной зоны.

Сейчас также смотрят

Все это делает в мужской форме и амуниции. Говорит, приходится носить то, что есть.

Не каждый может позволить себе облегченные керамические плиты или другие, вес которых меньше, — рассказывает парамедик Татьяна.

Чтобы снизить вес, военнослужащие часто вынимают некоторые плиты и используют неполную защиту. В январе Татьяна была под Соледаром, дежурства были по трое суток подряд. На вторые-третьи сутки все тело ныло от боли.

Кроме того, мужские бронекостюмы анатомически не подходят женщинам. Иногда это может привести к тяжелым заболеваниям. Женское ветеранское движение на днях еще раз пыталось поднять этот вопрос. Женщинам нужна броня соответствующая полу.

Там должны учитываться все физиологические особенности и физические способности. Директор компании-производителя амуниции Ян Гончаров говорит:

Уникальная защита в разработке именно анатомической формы мягкого баллистического пакета, когда грудная клетка закрыта баллистикой, то есть бронепакетом.

Специальный костюм для военнослужащих, который поможет защитить уязвимые участки и будет удобным, стоит 50 тыс. грн. Для Минобороны это слишком высокая цена, говорят производители. Цена вдвое выше, чем закупает Минобороны, но этот костюм имеет защиту шеи, паха, плеч, РПС-пояс и анатомическую форму.

Ветеранки призывают Министерство обороны обеспечить их базовой защитой. На украинском рынке есть несколько производителей, которые могли бы посоревноваться в тендере на госзакупку этих костюмов. Ведь волонтеры такие нужды закрыть не могут.

По состоянию на 1 марта 2023 в ВСУ служили более 60 тыс. женщин. Из них около 43 тыс. военнослужащих, 5 тыс. — на линии столкновения.

Раньше мы рассказывали о новой военной форме для женщин.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.