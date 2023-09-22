Украина

Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 22 сентября 2023, 20:00

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Жінки у ЗСУ служать у чоловічій амуніції: яка шкода для здоров'я

Варианты есть, но их не видят. Женщины в ВСУ служат в мужской амуниции и подрывают здоровье
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Черкаси оговтуються від ракетного удару: новини за сьогодні
Оперативно устраняют последствия. Как Черкассы приходят в себя от ракетного удара 21 сентября — последние новости
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Карта боевых действий 22 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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